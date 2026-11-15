Caracas recibirá 4.188 atletas en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 (+Fotos)

Caracas recibirá a por lo menos 4.188 atletas de todo el país en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, informó este sábado el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, durante la inauguración de los juegos en el gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas.

“Vamos a recibir a por lo menos 4.188 atletas de todo el país”, informó, al tiempo que envió un saludo a todas las subsedes de estos XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

La inauguración se celebró este sábado 14 de noviembre a las 5:00 p. m. en el gimnasio José Beracasa, en El Paraíso, con el desfile de las delegaciones estadales y transmisión en vivo de Venezolana de Televisión (VTV).

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN



Tsunami, la mascota de los juegos estuvo presente en el desfile inaugural. Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Foto: Fausto Torrealba/AVN

Seis sedes y 66 disciplinas

Los juegos se disputarán del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en seis sedes: Caracas, Lara, Aragua, Carabobo, Trujillo y Guárico. El programa reúne 66 disciplinas, 44 olímpicas y 22 no olímpicas, con la participación de 47 federaciones deportivas.

Fernández detalló que en Caracas habrá 12 lugares donde los atletas podrán desarrollar todas las disciplinas deportivas.

“Invitamos a todo el pueblo de Caracas para que se acerquen a disfrutar de todas las competencias”, expresó.

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, se entregarán 2.084 medallas puntuables y 4.359 medallas físicas, con un despliegue de seguridad de más de 3.500 funcionarios.

Caracas es la quinta vez que alberga estos juegos y en esta edición 22, se prepara para dar lo mejor de sí, precisó Fernández, al tiempo que mencionó las 18 disciplinas que se desarrollarán en la capital, de éstas, dijo, 1 es “adaptada” como lo es el canotaje. “Cómo nosotros podemos participar en el canotaje si no tenemos casi ríos, pero los muchachos comenzaron a practicar en el embalse la mariposa” desde la edición pasada.

El evento es la principal plataforma para la detección de talentos con miras a los ciclos olímpicos de 2032 y 2036. Los Juegos Paranacionales se celebrarán del 10 al 20 de diciembre de 2026.