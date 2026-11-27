El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro bilateral con el embajador de la República de la India acreditado en Venezuela, Ashok Babu, con el objetivo de evaluar el estado actual de los vínculos diplomáticos y explorar nuevas áreas de cooperación estratégica entre ambas naciones.



La reunión de trabajo se llevó a cabo en la sede de la Cancillería venezolana, en Caracas. Según informó el propio canciller a través de sus canales oficiales en redes sociales, durante la jornada ambas autoridades intercambiaron visiones sobre mecanismos para dinamizar la agenda conjunta e impulsar proyectos de intercambio que generen beneficios mutuos para ambos pueblos.

En el marco de este acercamiento diplomático, el ministro Blanco extendió una felicitación formal al Gobierno y al pueblo de la India con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, efeméride que recuerda la adopción de su carta magna el 26 de noviembre de 1949.

Con este encuentro, los gobiernos de Caracas y Nueva Delhi reafirman su voluntad política de mantener un diálogo diplomático fluido para consolidar sus lazos históricos de amistad y avanzar hacia una mayor complementariedad en sus relaciones bilaterales.

Venezuela y la India evalúan proyectos de salud

Este encuentro se desarrolla luego de que el embajador de la República de la India en Venezuela, Ashok Babu, realizara el pasado jueves 12 de noviembre una inspección en terrenos ubicados en la Zona Oeste del estado La Guaira en compañía del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; el ministro de Salud, Carlos Alvarado; y el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán.

El despliegue tenía como propósito ejecutar nuevas obras destinadas a robustecer la red sanitaria en el litoral central. En una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas, se detalla que las autoridades analizaron las capacidades territoriales y logísticas de los lotes de terreno para el futuro desarrollo de infraestructuras hospitalarias y asistenciales.



