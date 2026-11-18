En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el Concejo Municipal de Carrizal, junto a la alcaldesa Jennifer Mujica, celebró este martes una sesión solemne para entregar la primera edición de la Orden Dr. Humberto Fernández-Morán, distinción creada para exaltar el mérito científico y reconocer los aportes a la investigación en la jurisdicción.

La ceremonia reseñada en las redes sociales de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán rindió homenaje al legado del científico venezolano Dr. Humberto Fernández-Morán, epónimo de esta condecoración, cuyos aportes a la ciencia universal incluyen la creación del bisturí de punta de diamante y sus investigaciones en microscopía electrónica.

Durante el acto también se destacó la visión del científico venezolano de construir una Venezuela potencia mediante el desarrollo de la investigación científica.

En esta primera edición fueron reconocidos María de los Ángeles Marcano Salazar, María Fernanda Orozco Rodríguez, María Gabriela Orozco Rodríguez y Luis Beltrán La Rosa Montilla, por sus trayectorias y contribuciones al desarrollo científico del municipio Carrizal y del estado Miranda.

Durante la jornada, la rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias, Gabriela Jiménez Ramírez, recibió esta distinción en reconocimiento a su liderazgo en el ámbito científico y tecnológico del país.

Esta iniciativa constituye una política orientada a despertar vocaciones científicas desde edades tempranas, fortalecer a la Generación Genial y brindar herramientas para la formación de jóvenes en los sectores productivos, la investigación y la innovación.

El homenaje también se extendió a docentes, investigadores y jóvenes de Carrizal que han destacado en olimpiadas científicas y proyectos tecnológicos, reconociendo sus aportes al conocimiento y al desarrollo de nuevas capacidades.

La jornada reafirmó la articulación entre el poder municipal y la comunidad universitaria en favor de una ciencia humana, soberana y al servicio de la paz, bajo la premisa de que «el conocimiento es el motor de transformación social y soberanía».