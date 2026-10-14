Catar pide castigo para los crímenes cometidos en Gaza

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, exigió una investigación penal internacional y el procesamiento inmediato de los responsables de las agresiones militares israelíes en la Franja de Gaza. Durante la apertura del 55 período anual de sesiones del Consejo de la Shura en Doha, el mandatario calificó de forma explícita estas acciones como un genocidio perpetrado contra la población palestina.

El jefe de Estado aseveró que las atrocidades cometidas en el enclave constituyen un crimen sistemático cuyos autores no deben gozar de impunidad.

Aunque ratificó la disposición de su gobierno de mantener las gestiones diplomáticas para alcanzar acuerdos de paz en la región, el líder catarí precisó que la labor mediadora de su país no significa renunciar al derecho soberano ni a la protección de su propio territorio ante el escenario de inestabilidad que generan las incursiones militares de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente.

Asedio, bloqueo y vulneración de los acuerdos internacionales

Las agresiones continuadas del régimen israelí en Gaza dejan un saldo devastador que supera los 74.000 palestinos asesinados y más de 175.000 heridos, sumado a la destrucción del 90 por ciento de la infraestructura básica del territorio. Estas cifras siguen en aumento con las operaciones de las fuerzas de Israel en el territorio devastado de la franja y en los territorios ocupados de Cisjordania.

Pese al acuerdo de alto el fuego anunciado en octubre de 2025, los ataques no han cesado y provocan la muerte de más de 1.400 personas en medio de la supuesta tregua. A este panorama se suma el bloqueo estricto impulsado por las fuerzas de ocupación, el cual impide el ingreso regular de alimentos, medicinas e insumos para refugios de emergencia.

Esta política de asedio somete a cerca de 2,4 millones de habitantes a condiciones extremas de vulnerabilidad y mantiene a más de dos millones de personas en situación de desplazamiento forzado.

Avance de causas penales y rechazo a la impunidad

La postura asumida por el gobierno catarí fortalece las iniciativas jurídicas que buscan procesar los crímenes cometidos en el enclave. En el plano judicial, la Corte Penal Internacional mantiene vigentes las órdenes de detención emitidas a finales de 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, imputados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De forma paralela, la Corte Internacional de Justicia prosigue el examen de la demanda interpuesta por Sudáfrica, causa a la que se han sumado diversos países del Sur Global para determinar las responsabilidades de Tel Aviv bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La denuncia formulada desde Doha eleva la presión diplomática global y exige el cese de la protección internacional que resguarda las acciones del gobierno israelí.