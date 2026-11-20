Las autoridades policiales y militares del estado Falcón informaron sobre la captura en flagrancia de dos ciudadanos y la incautación de sustancias ilícitas y armamento, en el municipio Miranda (Coro).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Falcón publicó en su cuenta de Instagram un reporte donde detalla que el procedimiento fue ejecutado por efectivos militares adscritos al Destacamento 132 de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes realizaban labores de patrullaje preventivo en la calle F16 de la urbanización Los Médanos de Coro.

Durante el recorrido, la comisión avistó e interceptó a dos individuos que manifestaron una actitud evasiva. Los detenidos quedaron identificados como Douglas Jesús Gómez Roque y Douglas Alexander Gómez Guanipa (indocumentado).

Tras efectuar la inspección de rigor y revisar un bolso que llevaban consigo, los funcionarios colectaron como evidencias trece envoltorios tipo panela de presunta marihuana, con un peso bruto aproximado de 3,012 kilogramos. Asimismo, fueron retenidas tres armas de fuego calibre .38: dos revólveres sin marca visible (seriales 147750 y 592) y una escopeta de fabricación no industrializada.

Tanto los aprehendidos como el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía XXI del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, instancia que dirigirá las actuaciones correspondientes conforme a la ley.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Falcón, Miguel Morales, instó a los funcionarios a redoblar esfuerzos para fortalecer las estrategias de vigilancia en la entidad.