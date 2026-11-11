Celebran II Feria Gastronómica del Ocumo en Ocumare del Tuy

Más de 50 stands exhibieron la creatividad de estudiantes, docentes y madres cocineras del municipio Tomás Lander en el estado Miranda durante la II edición de la Feria Gastronómica del Ocumo, celebrada este miércoles en la plaza Bolívar de Ocumare del Tuy como antesala a los 401 años del patronazgo de San Diego de Alcalá sobre esta ciudad tuyera.

La actividad reunió a las instituciones educativas de la localidad, cuyas delegaciones elaboraron una variada oferta culinaria que incluyó empanadas, arepas, pizzas, pastichos, ensaladas, postres, chicha, jugos, carato y platos típicos, todos preparados con el tubérculo (ocumo) como ingrediente principal.

Los asistentes y visitantes de la subregión tuyera degustaron las preparaciones autóctonas en una feria orientada a revalorizar las costumbres gastronómicas del territorio ocumareño.

El secretario coordinador de Ciudades Humanas para El Buen Vivir en Miranda, Elio Junior Serrano Lombano, subrayó que las escuelas demostraron el potencial culinario del rubro agrícola tradicional de Ocumare: el ocumo.

«Cada una de nuestras instituciones educativas hizo una degustación a base de ocumo, un tubérculo muy propio de este territorio que forma parte fundamental de nuestra identidad», acotó.

​Enfatizó la importancia de preservar las costumbres autóctonas del municipio Tomás Lander. «La parroquia Ocumare se mantiene fiel a su idiosincrasia al mostrar las bondades de uno de sus rubros más famosos».

La alcaldesa del municipio Tomás Lander, Dayana Báez, refirió que la celebración de esta feria gastronómica constituye un espacio para el reencuentro familiar y la recuperación de las tradiciones autóctonas de la ciudad.

«Este es un encuentro de familias para recuperar nuestras costumbres, tradiciones ancestrales y la gastronomía que nos define como municipio», añadió.

La profesora hizo un llamado a rescatar la identidad nacional y el arraigo gastronómico, destacando la labor constante que realizan las madres cocineras en los planteles educativos y el desempeño de la juventud en las áreas formativas y deportivas.

Báez resaltó la necesidad de promover los valores patrios y el reconocimiento mutuo entre los ciudadanos.

«Hoy más que nunca hacemos un llamado al nacionalismo y a renacer desde nuestras raíces, resaltar todo el potencial positivo que tiene Venezuela y reconocer el esfuerzo diario de nuestro pueblo».

​La agenda del evento estuvo amenizada por agrupaciones culturales locales bajo la coordinación del Instituto Autónomo Municipal de las Artes y la Cultura (Iamca), a cargo del profesor Ismael Lozada, consolidando un espacio de integración para la comunidad ocumareña.