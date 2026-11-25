El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, resaltó este miércoles que Venezuela tiene una tasa de escolaridad del 94% y anunció la creación de aulas de maternal y preescolar en las comunidades para alcanzar el 100% en cada territorio

“En Venezuela tenemos 94% de escolaridad; nos faltan casi un millón de niños. El 80% de esos niños son niños con edad de maternal y preescolar. Por eso estoy planteando que en cada circuito y comuna abramos nuevas aulas de maternal y preescolar”, declaró desde la parroquia El Valle en Caracas, reseña AVN.

Durante su visita a la Escuela Básica Caracciolo Parra León, la autoridad educativa se reunió con representantes de la comuna San Antonio de Padua, con el objetivo de lograr el 100% de escolaridad en el sector y ubicar espacios para abrir aulas maternales.

“Necesitamos un niño que esté gateando, que esté coloreando, que esté jugando, que esté creando; porque en ese momento hay un desarrollo del cuerpo y las conexiones cerebrales que son determinantes para la segunda etapa de la escuela, para la tercera etapa del Liceo, para la etapa universitaria”, señaló Rodríguez.

“Normalmente decimos que la educación es corresponsabilidad entre la familia, la comunidad y la escuela, pero hay niños que no tienen esa familia que los acompañe. Entonces, si la comunidad no está organizada y no detecta estos casos, hay niños que se van quedando en el camino”, enfatizó en su intervención.

El ministro destacó la relevancia de la organización comunitaria para el apoyo que requieren este tipo de casos. Además de valorar el trabajo de docentes y estudiantes en la Feria de Identidad, “dedicada este año a honrar la historia, cultura y sabiduría de nuestros pueblos indígenas”, recordó.

“Por eso es tan importante que ustedes estén organizados, calle por calle, comunidad por comunidad; para detectar estos casos que necesitan un apoyo adicional para que ningún niño abandone el sistema educativo”, agregó.

Convocan censos comunitarios para crear 5.000 aulas de maternal

El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, convocó a los ciudadanos, comunas y organizaciones sociales a realizar censos comunitarios en todo el país. La medida busca identificar a los niños y niñas que faltan por escolarizar en la etapa maternal, según informó el despacho educativo en sus redes sociales.

El plan contempla la adecuación o construcción de 5.000 aulas de maternal, garantizando al menos un espacio por cada comuna o circuito comunal. Con este despliegue se prevé ampliar la matrícula nacional, que actualmente supera los seis millones de estudiantes en todo el territorio.

Rodríguez señaló que las madres, padres y representantes participarán en la ubicación o edificación de estos centros. El objetivo es ofrecer cuidado gratuito y seguro a la infancia, brindando apoyo directo a las familias trabajadoras.

Jornada cultural en Caracas

De forma paralela, estudiantes de Caracas participaron en la Feria de Identidad Pueblos Originarios de Venezuela, realizada en el Complejo Educativo Simón Bolívar. Durante la actividad, los asistentes desarrollaron muestras artísticas mediante la iniciativa cultural «Juntos Pintemos Caracas».

Asimismo, los jóvenes formaron parte de un conversatorio sobre la tradicional Bajada de Pacheco. Esta programación forma parte de las acciones del Ministerio de Educación para promover las tradiciones locales y el sentido de pertenencia en los planteles de la capital.