Centros comerciales alistan el Black Friday para el 27 de noviembre

Los centros comerciales del país iniciaron la fase de preparación y abastecimiento con miras a la jornada del Black Friday, programada para el próximo 27 de noviembre, anunció el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Alfredo Cohen.

El dirigente empresarial calificó el Black Friday como un día muy “importante”, ya que los usuarios esperan conseguir productos a mitad de precio, relató en entrevista con un medio radial.

El representante gremial precisó que los establecimientos comerciales coordinan el inventario de mercancía navideña para atender la demanda de los consumidores durante la actividad, la cual marca el inicio formal de la temporada de compras de fin de año.

Asimismo, Cohen detalló que durante el periodo decembrino se aplicará un esquema de horario extendido, mediante el cual los centros afiliados mantendrán sus puertas abiertas desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm para facilitar la afluencia de visitantes.

Balance de ventas y servicio eléctrico

En relación con la actividad del sector, Cohen señaló que durante el año 2026 las ventas registran un incremento de entre 15% y 20% en comparación con el mismo periodo del año 2025, impulsadas por el aumento de la operatividad comercial.

Por otra parte, el vocero de Cavececo indicó que el sector afronta dificultades en la continuidad del suministro eléctrico, con fluctuaciones en Caracas y esquemas de racionamiento en los estados del interior del país, derivadas del incremento en la demanda energética general.

El paso 6 de noviembre, Cohen ofreció un balance positivo durante el congreso del gremio sobre la dinámica del sector retail en el país, destacando un crecimiento constante que apunta a cerrar con bases sólidas y proyecciones favorables de cara al cierre de año y el próximo período fiscal.

Durante sus declaraciones, Cohen subrayó que la industria de centros comerciales en Venezuela genera empleos estables para cerca de 600.000 personas, consolidándose como un motor fundamental de desarrollo económico, recreación y turismo de compras.