El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) desplegó operaciones en el frente amazónico para erradicar economías ilícitas y frenar el avance de bandas armadas. Los efectivos recorren caños, senderos intrincados y afluentes navegables para combatir la minería ilegal en el sur del país.

Durante las maniobras de patrullaje, las unidades castrenses neutralizaron campamentos improvisados, embarcaciones de extracción y maquinaria pesada utilizada para la actividad minera. Según reportó el organismo militar, estas acciones buscan detener el impacto ambiental sobre la flora, la fauna y el equilibrio ecológico de la zona.

El operativo incluye labores de enlace comunitario y control territorial junto a los pobladores originarios y vecinos del sector. La articulación entre los efectivos y las comunidades locales permite mantener la vigilancia y contener amenazas en el área fronteriza.