Un total de 33 integrantes del personal del sector salud completaron su formación en Lengua de Señas Venezolana (LSV) y recibieron sus certificados durante un acto realizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación José Jesús Arvelo (Inrjja), ubicado en el sector Brisas del Rosario, parroquia San José del municipio Libertador.

La capacitación se desarrolló mediante una alianza estratégica entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape), con el propósito de derribar las barreras comunicacionales y optimizar la calidad del servicio médico en la red hospitalaria y ambulatoria.

Al respecto, el director general de Salud Integral para las Personas con Discapacidad del MinSalud, Yunior López, destacó la estructura académica del programa y su impacto en el sistema público.

“En el curso de Lengua de Señas Venezolana se cumplieron siete módulos de formación, que van orientados a la formación y atención de las personas con discapacidad auditiva en los centros de salud de todo el país”, informó López.

Con esta certificación, las autoridades sanitarias y organizaciones aliadas reafirman su compromiso de promover políticas de inclusión y garantizar el derecho a una atención médica oportuna, digna y accesible para toda la población venezolana.