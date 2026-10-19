Chalecos amarillos anuncian nuevas protestas el 24-O en Francia

El colectivo de protesta francés de los ‘chalecos amarillos’ anunció este lunes una nueva jornada de movilización masiva contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La convocatoria quedó fijada para el próximo sábado 24 de octubre, impulsada por el malestar constante frente al elevado coste de la vida. Esta acción representa el «segundo acto» de las multitudinarias concentraciones del fin de semana previo, con el objetivo firme de exigir la dimisión inmediata del presidente.

Los organizadores respondieron con severidad al mensaje transmitido ayer por el mandatario nacional. En su discurso, Macron calificó las protestas de focos de «extrema izquierda» y responsabilizó a estos sectores por los disturbios. Por su parte, el movimiento social expuso que la rabia colectiva responde al alza ininterrumpida en la gasolina, los alimentos y el alquiler. Asimismo, expresaron vergüenza ante un Gobierno que prometió recibirlos en el Elíseo desde 2020 sin cumplir su palabra.

Las críticas del colectivo también apuntaron hacia la actuación de las fuerzas del orden. Representantes de la protesta responsabilizaron a la Policía por ejercer una violencia desmedida y recordaron a los jóvenes que sufrieron mutilaciones tras recibir disparos directos de granadas lacrimógenas. Para el movimiento, la concentración de la riqueza y el deterioro de los servicios públicos generan una violencia superior a cualquier revuelta en las calles.

El plan de acción ya abarca 84 manifestaciones confirmadas en distintas ciudades del territorio francés, acompañadas por ocho bloqueos estratégicos en plazas y rotondas. Los portavoces recalcaron que no planean abandonar las calles, pues consideran esta jornada como un paso previo a la gran huelga general programada para el 5 de noviembre.

El movimiento estudiantil evalúa sumarse al llamado de protesta

Las agrupaciones estudiantiles analizan en este momento su incorporación formal a las acciones convocadas por los ‘chalecos amarillos’. La Coordinación Nacional de Escuelas Secundarias, con representación en 27 ciudades, declaró su respaldo a las marchas del sábado y llamó a los estudiantes a manifestarse activamente el próximo jueves.

A esta iniciativa se unió la CGT Interfacultades. La organización respaldó la jornada nacional de movilización estudiantil del jueves, aunque mantuvo en suspenso su participación en los actos programados para el fin de semana.

Entretanto, la Unión de Estudiantes evitó confirmar su asistencia al «segundo acto», pero ratificó en sus canales oficiales que mantendrá la presión en las calles. La organización instó a la comunidad académica a mantener las asambleas activas en los campus para exigir compromisos gubernamentales concretos.

Turismo e indignación chocan ante las puertas del Museo del Louvre

La jornada de protesta alcanzó un punto crítico en el Museo del Louvre, donde un grupo de estudiantes bloqueó los accesos principales desde primeras horas de la mañana. La acción impidió la entrada del público y dejó a cientos de viajeros varados en el atrio. La administración del recinto confirmó la suspensión temporal de las actividades y pidió disculpas a los visitantes a través de sus canales oficiales.

El bloqueo desató un agrio enfrentamiento entre los manifestantes y los viajeros. Diversos turistas reaccionaron con insultos y abucheos hacia los jóvenes, defendiendo con vehemencia su sagrado derecho a tomarse una selfi con la Mona Lisa o pasear por las salas, claramente indignados porque una protesta social interrumpió su itinerario de descanso. Para estos visitantes, el acceso al ocio y las vacaciones pareció ubicarse por encima de cualquier reclamo por la vida digna o la justicia social que planteaban los estudiantes.

Des touristes venus visiter le musée commencent à protester pour pouvoir visiter le Louvre bloqué par des étudiants.#Louvre #Paris #17octobre #24octobre pic.twitter.com/bid88MDHJR — Luc Auffret (@LucAuffret) October 19, 2026

El conflicto derivó en gritos y agresiones verbales registradas en video por periodistas locales. La escena expuso la brecha entre quienes consumen París como un simple escenario fotográfico y quienes habitan la ciudad sufriendo el encarecimiento de la vivienda, la masificación turística y la pérdida de servicios básicos.

Las redes sociales reaccionaron ante el incidente, cuestionando la actitud de quienes priorizan el consumo recreativo sobre los problemas reales de la sociedad local. Analistas y ciudadanos destacaron la ironía de ver a turistas enfurecidos por no poder cumplir con su cronograma vacacional, ante los ojos de jóvenes que arriesgan su futuro exigiendo derechos elementales en su propio país.