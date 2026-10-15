Chapeaba con el Clan del Golfo para extorsionar

El Equipo de Respuesta Especial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia detuvo a un sujeto que se hacía pasar como integrante del Tren de Aragua o el narcogrupo Clan del Golfo para amedrentar a sus víctimas de extorsión. Un reporte del cuerpo de seguridad dice que el hombre operaba en Maracaibo (Zulia).

El procedimiento se activó tras recibir varias denuncias que señalaban a Luis José Cano González (31) de exigir altas sumas de dinero en efectivo a sus víctimas, que oscilaban entre los 500 y 10.000 dólares semanales, a cambio de no atentar contra sus vidas o lanzar granadas a sus viviendas. Para amedrentar a los ciudadanos, el sujeto afirmaba ser integrante de los grupos criminales Tren de Aragua y Clan del Golfo”, dice el reporte publicado en Instagram.

Con los datos recabados, los oficiales del Equipo de Respuesta Especial iniciaron las pesquisas e inteligencia para seguirle la pista a Cano González. Y en un cerco policial en el sector 6 del barrio Las Trinitarias, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, los efectivos lograron interceptarlo mientras se desplazaba a bordo de una moto EMD Cuervo 150cc, color negro.

Al verse rodeado, el individuo intentó huir y reaccionó de forma agresiva; fue restringido e inmovilizado. Durante el procedimiento se le incautó un equipo móvil Motorola. El detenido quedó puesto a disposición de la Fiscalía 48ª del Ministerio Público.

El cuerpo policial zuliano dejó abierta las investigaciones para aclarar la procedencia delictiva del sujeto.