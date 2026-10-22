China critica justicia de EEUU contra Cuba

China cuestionó este miércoles el abuso de la justicia de Estados Unidos contra Cuba, al pronunciarse sobre la nueva orden de arresto emitida por un tribunal de Miami en contra del expresidente de la isla, general Raúl Castro.

En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Mao Ning, aseguró que el exmandatario “es un líder revolucionario cubano de gran prestigio y respeto, que goza de enorme autoridad en el ámbito internacional”.

La diplomática enfatizó que su país se ha opuesto siempre al “abuso de los medios judiciales” para presionar a Cuba, remarcando el “firme apoyo” de Pekín a La Habana en su defensa de la soberanía nacional.

La vocera instó al Gobierno de Estados Unidos a “poner fin de inmediato al bloqueo contra Cuba y a cualquier otra forma de coacción o presión”, así como también a “dejar de vulnerar el derecho a la existencia y al desarrollo” del pueblo cubano.

Criminal

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también condenó en un comunicado la orden de arresto dictada contra el exjefe de Estado cubano, calificándola como un hecho carente de legalidad.

En el texto emanado de la Cancillería del país persa, se recalca que la medida judicial de detención contra el general Raúl Castro es un “acto criminal e ilegal” con el cual se viola la soberanía de la nación antillana.

Además, cuestionó las sanciones y el bloqueo de EEUU a la isla.