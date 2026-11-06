China defiende cooperación con Cuba ante sanciones de EEUU

El Gobierno chino condenó enérgicamente las recientes medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra personas y empresas relacionadas con Cuba, calificándolas de arbitrarias y carentes de todo sustento en el derecho internacional.

Durante una comparecencia ante los medios, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, denunció el intento de Washington por imponer su legislación nacional más allá de sus fronteras mediante la jurisdicción extraterritorial y entorpecer el libre comercio entre naciones soberanas.

Guo enfatizó que las relaciones económicas entre Beijing y La Habana son legítimas, transparentes y están respaldadas por las normas de la comunidad internacional. En ese sentido, rechazó la injerencia de la administración estadounidense en los vínculos bilaterales de ambas naciones:

«China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Adoptaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar con determinación los derechos e intereses legítimos de nuestras empresas.»

Rechazo a la injerencia y respaldo absoluto a Cuba

Las declaraciones del diplomático asiático surgen tras el anuncio de restricciones aplicadas a dos personas y ocho entidades, entre las que se encuentran las firmas chinas China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies. Washington apeló a la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, al tiempo que el Departamento del Tesoro expandió el alcance de sus sanciones secundarias hacia sectores clave de la economía cubana como la tecnología, la manufactura y las actividades marítimas.

Ante esta escalada de presión externa, China ratificó su respaldo total al pueblo y al Gobierno cubano en su derecho irrenunciable a comerciar y desarrollar su economía de manera independiente.

El portavoz de la cancillería china reafirmó el apoyo de Beijing a los esfuerzos de La Habana por defender su soberanía nacional frente a la injerencia extranjera.

«La cooperación mutua entre países soberanos no debe estar sujeta al arbitrio ni a la intimidación de terceros.», dijo.

El cerco unilateral frente al consenso de la ONU

La postura de Beijing coincide con las denuncias presentadas por Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 28 de octubre, donde la comunidad internacional respaldó de manera abrumadora el pedido de cese del bloqueo.

En ese escenario, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso el impacto devastador de las medidas impuestas por Washington sobre la población y sobre terceros países que buscan mantener lazos comerciales legítimos con la isla.

El jefe de la diplomacia cubana alertó sobre la gravedad de las restricciones al suministro de combustibles y los obstáculos económicos dirigidos a asfixiar la actividad productiva del país:

«El bloqueo de combustible equivale a un bloqueo naval. Es un acto de guerra, de castigo colectivo y de genocidio, proscrito por el Derecho Internacional, cuyas durísimas consecuencias limitan los derechos humanos fundamentales y convierten necesidades esenciales en instrumentos de coerción política.»