El Ministerio de Comercio de China condenó este domingo 22 de noviembre las nuevas restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) contra las operadoras asiáticas, según reportó la agencia Xinhua. Con una postura firme en defensa de la soberanía y el respeto mutuo, Pekín rechazó la medida estadounidense que bloquea el acceso directo de empresas como China Telecom, China Unicom y China Mobile a los recursos de numeración telefónica de ese país.

La autoridad china denunció que la decisión, aprobada mediante votación el pasado 19 de noviembre, carece de sustento real y responde a una política de hostigamiento comercial. Para el gigante asiático, Washington recurre nuevamente a prácticas arbitrarias que atentan contra la transparencia y las reglas básicas del comercio internacional.

«La Comisión Federal de Comunicaciones abusa de sus facultades regulatorias, exagera los supuestos riesgos para la seguridad nacional y, sin ninguna base fáctica, viola los principios de no discriminación y competencia leal para difamar arbitrariamente y reprimir maliciosamente a las empresas chinas de telecomunicaciones que operan en EE.UU.», sentenció el portavoz ministerial en una declaración oficial.

Firmeza ante el unilateralismo y llamado al respeto

Frente a estas acciones que desdicen de una diplomacia constructiva, Pekín exigió a la administración estadounidense rectificar su conducta, anular de inmediato las sanciones y retomar el camino del entendimiento. El Gobierno chino dejó claro que no aceptará presiones injustificadas ni el atropello contra sus corporaciones tecnológicas.

«China adoptará las medidas necesarias para defender firmemente sus propios intereses», advirtió el vocero, reafirmando la determinación del país para proteger la integridad de sus empresas en el exterior frente a medidas coercitivas unilaterales.

Asimismo, el ministerio señaló que Washington impulsa una ruptura deliberada en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, las comunicaciones y los procesos de certificación y pruebas. Estas maniobras contradicen el espíritu de cooperación y erosionan la estabilidad de los vínculos económicos bilaterales.

Deslealtad tras los acuerdos de Shenzhen

La postura de Estados Unidos resulta aún más contradictoria al producirse pocos días después de la histórica cumbre trilateral celebrada en la ciudad china de Shenzhen. En ese encuentro, enmarcado en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), dialogaron los presidentes Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump.

Pekín subrayó que las nuevas trabas regulatorias de la FCC traicionan los consensos alcanzados recientemente por los jefes de Estado. Mientras China sostiene una agenda enfocada en la estabilidad y el diálogo de alto nivel, las agencias estadounidenses socavan los avances diplomáticos mediante bloqueos unilaterales.