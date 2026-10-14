China despliega nuevamente su portaaviones Liaoning en el Pacífico Occidental

La Armada del Ejército Popular de Liberación de China formalizó este miércoles la movilización de un grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning hacia las aguas del Pacífico occidental. La fuerza naval ejecutará un plan de adiestramiento diseñado para elevar la capacidad operativa de sus unidades bajo escenarios de combate simulados, manteniendo la continuidad de las maniobras realizadas anteriormente en esa misma zona geográfica.

El mando militar precisó que estas operaciones forman parte de la planificación anual del componente naval y cumplen de manera rigurosa con las normativas del derecho marítimo internacional. A través de un comunicado oficial, la institución castrense enfatizó que las actividades programadas no constituyen una amenaza ni están dirigidas contra ninguna nación o meta en particular.

Aunque la vocería militar no detalló la cantidad exacta de buques de escolta, la delimitación precisa del área marítima ni el tiempo estimado de duración de la misión, la presencia del Liaoning reafirma el adiestramiento continuo de la flota en aguas profundas. Esta embarcación, la más antigua de los tres portaaviones que opera la Armada del país asiático, ha liderado anteriormente misiones de fuego real, maniobras tácticas de aviación embarcada y protocolos de búsqueda y salvamento.

La movilización actual da continuidad a los despliegues ejecutados en períodos recientes, como las operaciones conjuntas desarrolladas a mediados de 2025 junto al portaaviones Shandong. En aquella ocasión, ambas unidades permanecieron por más de un mes en el Pacífico occidental coordinando ejercicios defensivos de gran escala junto a otras divisiones de las fuerzas armadas.

El avance de las unidades navales chinas más allá de la denominada primera cadena de islas —zona estratégica que abarca los archipiélagos de Japón, Taiwán y Filipinas— suele generar atención en los gobiernos de la región. En maniobras previas, autoridades de la isla de Taiwán expresaron su preocupación por el alcance operacional de estas misiones marítimas fuera de las aguas jurisdiccionales inmediatas.

Por su parte, el gobierno de Pekín ratifica que estas maniobras responden al derecho soberano de resguardar su integridad territorial y su proyección naval. Respecto a Taiwán, la posición oficial del Estado chino reitera que la isla forma parte inalienable de su territorio, manteniendo la firme determinación de consolidar la reunificación nacional por vías diplomáticas o mediante el uso de la fuerza si la seguridad del país lo requiere, frente a las posturas separatistas promovidas desde Taipéi.