El portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, expresó el rechazo de ese país a la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles de hasta 20% a 14 economías, incluyendo la del gigante asiático.

El vocero calificó la intención como “acto típico de unilateralismo”, que “socava gravemente las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)” y la “rechaza enérgicamente”.

Además, instó a Washington a rectificar y resolver las diferencias mediante el diálogo y las consultas.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, remarcó que “las guerras arancelarias no benefician a ninguna de las partes” y subrayó que las discrepancias entre las dos naciones deben abordarse en negociaciones que estén basadas en la igualdad, respeto y beneficio mutuo.

El funcionario rechazó que la llamada “sobrecapacidad” sea utilizada como justificación para actuar con manipulación política.