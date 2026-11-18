El presidente de China, Xi Jinping, destacó este miércoles que los vínculos entre Pekín y Moscú brindan mayor estabilidad y certeza frente a un escenario global marcado por profundos cambios y turbulencias. El mandatario ofreció estas declaraciones durante una reunión oficial con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien visita la ciudad china de Shenzhen con motivo de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada los días 18 y 19 de noviembre.

Durante el encuentro, Xi recordó que este año marca dos hitos históricos para la diplomacia de ambas naciones: el trigésimo aniversario de su asociación estratégica de coordinación y los veinticinco años de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa. Según el líder chino, este vínculo representa un modelo renovado de convivencia entre grandes potencias, cimentado en la igualdad, el respeto recíproco, la buena fe y el beneficio compartido.

Ante este panorama, el jefe de Estado instó a profundizar la colaboración integral y a asumir con firmeza las responsabilidades internacionales que competen a ambos países. El objetivo central de este esfuerzo conjunto, según explicó, consiste en impulsar la transición hacia un orden mundial multipolar y fomentar la democratización de las relaciones internacionales.

Fortalecimiento institucional y cooperación económica

Para materializar estos objetivos, Xi subrayó la necesidad de dinamizar los mecanismos de diálogo existentes entre los respectivos gobiernos, órganos legislativos, fuerzas armadas y partidos políticos. Esta coordinación institucional busca garantizar que los acuerdos alcanzados al más alto nivel se ejecuten de forma ágil y efectiva en todos los frentes.

En el plano económico, el mandatario exhortó a las autoridades de ambas naciones a consolidar un entorno de negocios e inversión más predecible y seguro. Asimismo, enfatizó la urgencia de proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y rusas que operan en ambos mercados, fortaleciendo así la confianza del sector privado.

Finalmente, Xi resaltó que el progreso de China y Rusia guarda una estrecha relación con el porvenir de toda la región de Asia-Pacífico, calificando al foro APEC como una plataforma clave para estrechar lazos. En ese sentido, reafirmó la disposición de Pekín para colaborar con Rusia y el resto de los miembros de la comunidad regional con el fin de trazar una ruta hacia la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible.