El Cicpc registró un descenso en la ocurrencia de delitos de 11.87% durante las 42 semanas transcurridas que van desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre pasado. Ese descenso en relación al mismo periodo del año 2025.

‘’Los niveles de violencia han disminuido’’, comentó el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, al exponer en su programa radical las cifras del índice delictivo. Al respecto, el jefe policial detalló que el año pasado, entre el 1 de enero y el 16 de noviembre, se registraron 36.388 delitos; pero este año, en ese mismo periodo, ocurrieron 32.068 delitos. ‘’Es decir, 4.320 delitos menos’’, dijo Rico durante su participación en el programa Cicpc al Día, transmitido el martes por Cicpc Radio.

En el espacio radial, que también se transmite por redes audiovisuales, Rico exhibió una lámina elaborada por la Oficina de Análisis y Control Estadístico del Cicpc donde se desglosan los 13 delitos de mayor ocurrencia en Venezuela y sobre los cuales se analiza la situación de seguridad ciudadana.

En un primer bloque se observan los llamados delitos contra las personas, que suman cinco, siendo las lesiones personales el de mayor ocurrencia con 5.837 casos registrados durante las 42 semanas del año en curso. El año pasado, para ese mismo periodo ocurrieron 5.819, es decir, un incremento de 0,31%.

El segundo delito de mayor ocurrencia en lo que va de año es la violencia física, con 3.737 casos registrados por el Cicpc, es decir, 32 expedientes menos respecto al año pasado. En tercer lugar se ubican las víctimas de homicidio, que este año suman 834. Al compararlo con el año pasado, cuando registraron 931 asesinados, significa una disminución de 10,42%, lo cual traduce 97 homicidios menos.

La trata de personas es el delito que se sitúa en cuarto lugar con 53 casos, significando una baja de 18,46% respecto al 2025, cuando registraron 65 casos. Y finalmente, ocupando el quinto lugar está el delito de violación con 22 casos, contra 25 del año pasado, lo que significa una disminución de 12%.

Esos cinco delitos sumaron 10.483, mientras que el año pasado se registraron 10.609, experimentándose una reducción de 1,19%.

La tabla de incidencia delictiva que exhibió el comisario Rico reserva un apartado para los ocho delitos cometidos contra la propiedad, siendo el de mayor frecuencia el hurto con 9.002 casos, lo cual traduce un bajón de 8,88% respecto al 2025, cuando ocurrieron 9.879.

Debajo del hurto van de segundo los llamados delitos informáticos, que también experimentaron una baja de 32,49% tras registrarse 5.497 casos investigados por el Cicpc. El año pasado (1 enero-16 noviembre) ocurrieron en Venezuela 8.142 casos de delitos informáticos.

Los otros delitos contra las personas se comportaron de la siguiente manera: estafa (3.301; +0,55%), hurto de vehículos (1.588; +8,84%), robo (1.476; -30,61%), robo de vehículos (584; -25,32%), extorsión (135; +32,35%) y secuestro (2; -60%).

La sumatoria de esos ocho delitos contra la propiedad es de 21.585 contra 25.779 del año pasado, lo que equivale a una reducción de 16,27%, según los registros ventilados por el director del Cicpc.