Científicos logran “rejuvenecer” más de 60 años células de una persona de 80

Científicos de la Universidad de Bonn, en Alemania, transformaron células sanguíneas de una persona de 80 años en células madre neurales cuya edad molecular quedó por debajo de los 20 años, revirtiendo así más de seis décadas de envejecimiento celular en laboratorio.

El hallazgo, publicado el 21 de octubre de 2026 en la revista Aging Cell, no representa una solución contra el envejecimiento de las personas, pero ofrece un modelo de laboratorio sin precedentes para estudiar cómo las células recuperan características juveniles y por qué la edad es el principal factor de riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Cómo lo consiguieron

El equipo, dirigido por Oliver Brüstle, director del Instituto de Neurobiología Reconstructiva del Hospital Universitario de Bonn, empleó una técnica de reprogramación directa que omite un paso clave de los métodos tradicionales. En lugar de convertir primero las células sanguíneas en células madre pluripotentes —un proceso rápido que dificulta el análisis de los cambios intermedios—, los científicos transformaron directamente precursores de glóbulos rojos en células madre neurales, capaces de dar lugar a distintos tipos de células del sistema nervioso.

Durante la transformación, que se extendió por más de 100 días, los investigadores observaron un efecto notable: los llamados relojes epigenéticos, herramientas que estiman la edad biológica de una célula a partir de marcas químicas sobre el ADN, se fueron reiniciando gradualmente hasta mostrar una firma molecular propia de una persona menor de 20 años.

“Convertimos precursores de glóbulos rojos directamente en células madre neurales, es decir, sin pasar primero por la etapa de células pluripotentes”, explicó Brüstle en un comunicado. “Este rejuvenecimiento epigenético garantiza que las células realmente se comporten como células jóvenes”, añadió.

Un modelo para estudiar, no un tratamiento

La novedad central del trabajo es que el rejuvenecimiento ocurrió de forma lenta y gradual, lo que permitió a los científicos observar paso a paso cómo una célula adulta cambia de identidad y recupera rasgos de etapas más tempranas de la vida. “Dado que los relojes epigenéticos se reinician lentamente a lo largo de varias semanas, podemos utilizar este modelo para investigar qué factores y sustancias activas aceleran o ralentizan el proceso de rejuvenecimiento”, señaló Brüstle.

Los investigadores subrayan que el descubrimiento no demuestra que sea posible rejuvenecer el cuerpo humano ni revertir el envejecimiento de una persona. Las células fueron modificadas en condiciones de laboratorio, no en un organismo completo, y las células madre neurales requieren estudios cuidadosos antes de plantear aplicaciones clínicas.

El siguiente reto será identificar qué mecanismos explican estos cambios, si pueden controlarse de manera segura y si algún día podrían contribuir a nuevas estrategias frente a enfermedades asociadas al envejecimiento, en especial el alzhéimer. “Después de todo, la edad es el factor de riesgo más importante para las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer”, concluyó Brüstle.