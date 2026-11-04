CNU impulsa acuerdos para el desarrollo de las universidades venezolanas

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) celebró una sesión extraordinaria, encabezada por la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuan, en la que se presentaron avances y acuerdos orientados al fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y el desarrollo académico de las universidades venezolanas.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales, se acordó acompañar el proceso electoral de la Universidad de Los Andes (ULA) e instalar una mesa técnica con la Universidad Simón Bolívar (USB).

De igual forma, se aprobó el diseño de un reglamento único para las normativas transitorias de las instituciones universitarias.

En la plenaria también se presentaron los avances de las 12 comisiones del CNU y se avanzó en una propuesta para el debate de una nueva Ley de Universidades, a través de un proceso participativo que involucre a las autoridades, los sectores estudiantiles y la comunidad universitaria.

Innovación científica

En la Plenaria del Consejo Nacional de Universidades, se contó con la presencia del ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, para abordar el tema de la innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos de investigación de alto impacto, como parte de las acciones destinadas a fortalecer las capacidades científicas y académicas de las casas de estudio del país.

De igual manera, se planteó continuar fortaleciendo el sistema de becas, la atención nutricional y las rutas de transporte para la comunidad estudiantil, con el propósito de mejorar las condiciones de permanencia y bienestar de los estudiantes.

Estas líneas de trabajo forman parte de una agenda orientada a consolidar una universidad pública inclusiva, con excelencia académica y vinculada al desarrollo nacional.