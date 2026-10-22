Colapsan hospitales en Gaza por falta de aceite

La mayoría de los hospitales de la Franja de Gaza están colapsando debido a la falta de aceite para el necesario funcionamiento de los generadores eléctricos, en medio de la profunda crisis humanitaria que atraviesa el enclave debido a la agresión de Israel.

Así lo denunció en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí, apuntando que ya se agotaron las reservas del combustible, indispensables para la operación de las plantas de energía en los escasos centros de salud que aún quedan en pie tras los innumerables bombardeos de las tropas sionistas durante estos tres años.

En el texto reseñado por el diario Palestine Online, el despacho sanitario apuntó que debido a esta situación se está provocando un deterioro en el estado mecánico de los generadores que todavía funcionan en condiciones técnicas y de ingeniería muy complejas.

El Ministerio advirtió que, en caso de detenerse las plantas, se produciría un apagón que afectaría a muchos de los departamentos esenciales para los centros hospitalarios, estimando que se requieren mensualmente más de 2.500 litros de aceite.

Fallecidos

El despacho también informó que los muertos a manos de las tropas sionistas desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó esta nueva fase de la agresión, llegaron a 74.494, con 175.604 heridos.

Además, desde la firma del alto el fuego el 11 de octubre del año pasado, los asesinados por Israel llegan a 1.534, con 5.486 heridos, y se han recuperado 841 cuerpos de los escombros.