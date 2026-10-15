Comandante de la GNB inició visitas a las unidades del componente militar

El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Juan Sulbarán Quintero, inició el Plan de Visitas a las Unidades, según reportes colgados en su cuenta de Instagram.

Apure fue una de las entidades abordadas por Sulbarán Quintero, donde el jefe militar realizó “un despliegue de trabajo, iniciando con nuestro arribo al Aeropuerto Nacional Las Flecheras, en San Fernando de Apure, y posterior traslado al Comando de Zona N.º 35 de la GNB’’, refiere un reporte.

Durante la jornada, el mayor general dirigió una arenga patriótica y doctrinal a los oficiales asentados en Apure, “enfatizando la disciplina, la mística militar, el apego estricto a las leyes, la Cartilla del Centinela y el respeto a los derechos constitucionales en cada procedimiento’’.

Igualmente, Sulbarán Quintero impuso condecoraciones al personal militar destacado por su acción en recientes e importantes incautaciones de drogas en la entidad, describe el reporte.

“Realizamos la entrega formal de dotación e insumos de intendencia a los comandantes de las unidades tácticas, fortaleciendo la logística, el bienestar operacional y el apresto de las tropas”, añadió el comandante de la GNB.

Sulbarán Quintero también sostuvo un encuentro con los oficiales del Comando de Zona 35, donde acordaron la optimización e intensificación de los planes de control contra el contrabando, detección de pasos irregulares y protección de la franja fronteriza.