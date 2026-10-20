Comercio entre China y Brasil alcanza récord de $143 mil millones en 2026

El intercambio comercial entre Brasil y China superó todas las expectativas previas al registrar una cifra inédita de 143.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026. Este resultado representa un sólido incremento interanual del 11,1 %, consolidando una dinámica económica en constante expansión.

El Consejo Empresarial Brasil-China atribuye este empuje al dinamismo en los envíos de materias primas sudamericanas y a la alta demanda de bienes de tecnología avanzada procedentes de la nación asiática.

China consolida su posición como el socio comercial más importante de la nación sudamericana al concentrar el 28,3 % del total de sus transacciones con el exterior. Las ventas brasileñas hacia el mercado chino alcanzaron los 84.700 millones de dólares, lo cual refleja un crecimiento del 12 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, las compras de productos chinos por parte de Brasil sumaron 58.600 millones de dólares, registrando un alza del 9,9 % según los reportes oficializados por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil.

Petróleo y soja lideran los envíos hacia el mercado asiático

La oferta exportable brasileña encontró en la energía y la agricultura sus motores clave de desarrollo. Las ventas de petróleo crudo con destino a China experimentaron un extraordinario aumento del 49 % interanual, generando ingresos por 21.800 millones de dólares. Este repunte confirma el papel estratégico del crudo brasileño dentro de la matriz de abastecimiento del gigante asiático.

Por su parte, la soja reafirmó su liderazgo histórico como el principal bien de exportación hacia el territorio chino. Las operaciones del complejo sojero generaron divisas por 30.000 millones de dólares, cifra que representó un incremento del 3,6 % en el período analizado. La demanda sostenida de estos productos básicos garantiza un flujo constante de capitales hacia la economía brasileña.

Las operaciones de importación mostraron un salto significativo en el sector de la movilidad sostenible y la alta tecnología. China suministró el 86 % de todos los vehículos electrificados que ingresaron a territorio brasileño. En este renglón, las compras de automóviles 100 % eléctricos se dispararon un 341 % hasta alcanzar los 2.400 millones de dólares, mientras que las adquisiciones de modelos híbridos subieron un 248 % con 641 millones de dólares. Adicionalmente, la importación de híbridos enchufables avanzó un 89 %, sumando 2.871 millones de dólares.

El flujo comercial de vehículos electrificados demostró una notable capacidad de recuperación tras superar obstáculos regulatorios recientes. Pese a la abrupta caída sufrida en julio debido al ajuste arancelario implementado por Brasil —que elevó los tributos de importación al 35 % desde niveles previos de entre 25 % y 30 %—, las transacciones reanudaron su ritmo ascendente en los meses posteriores, reafirmando la fuerte preferencia del consumidor local por la tecnología automotriz china.