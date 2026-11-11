Comisión de Habitabilidad analiza estrategias para la reconstrucción de viviendas

El encargado de la Comisión de Habitabilidad para la Evaluación de Infraestructura, Francisco Garcés, sostuvo este martes una reunión con el presidente de la Fundación Vivienda Popular, Eugenio A. Mendoza Rodríguez, y su equipo de trabajo, para conocer propuestas que permitan fortalecer la recuperación de las viviendas afectadas por el doblete sísmico.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales, representantes de la Fundación Vivienda Popular presentaron sus planes y proyectos de trabajo para contribuir a la actual fase de recuperación habitacional.

De igual forma, ambas partes abordaron posibles mecanismos de cooperación técnica y el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan apoyar el desarrollo de estas iniciativas.

La Fundación Vivienda Popular es una institución privada sin fines de lucro fundada en 1958 y se centra en la promoción de soluciones habitacionales, el mejoramiento y la ampliación de viviendas para el desarrollo social y comunitario.