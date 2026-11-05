Comisión Europea mantiene la alerta ante oleada de falsas amenazas de bomba en aeropuertos

Al menos 18 vuelos entre países europeos fueron afectados este jueves tras una nueva oleada de falsas amenazas de bomba, lo que ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar mecanismos de seguridad con los Estados miembros de la Unión Europea (UE), aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si están relacionados entre sí.

En su cuenta de X, el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, aseguró que «se ha activado el mecanismo de intercambio de información a escala de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación» y subrayó que «cualquier amenaza contra la población civil es inaceptable».

My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights pic.twitter.com/dWcLSVz82b — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2026

Los avisos falsos de bomba en vuelos vuelven a poner en vilo a la seguridad en Europa, en medio de crecientes tensiones geopolíticas y varios incidentes que han subrayado el temor de las autoridades frente a las amenazas cada vez más frecuentes.

A primera hora del día, un vuelo entre Irlanda e Italia fue desviado hacia una base aérea en el norte de Francia, según información divulgada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la aerolínea Aer Lingus, que era la que operaba el citado vuelo.

Además, tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados por falsas amenazas de bomba, según ha informado a EFE el Ministerio de Transportes búlgaro, que ha confirmado que no se han encontrado artefactos explosivos en ninguno de los tres aviones, que fueron escoltados por aviones militares hasta aterrizar.

Los vuelos desde Madrid y Copenhague tocaron tierra a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, en Bulgaria. Las aeronaves fueron desviadas a zonas apartadas, se evacuó a los pasajeros, cuyo equipaje fue inspeccionado, y se procedió al registro de los aviones.

Además, dos vuelos de la aerolínea griega Aegean (uno de Salónica a Milán y otro de Atenas a Viena) fueron inspeccionados antes de salir tras la recepción de falsas amenazas de bomba. Una vez que se confirmó que no había motivos de preocupación, las aeronaves salieron según lo previsto, confirmó la compañía en un comunicado.

Estos sucesos tienen lugar dos días después de que siete vuelos europeos registraran falsas amenazas de bomba, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria a activar dispositivos de seguridad.