Comisión presidencial realiza revisión técnica al edificio Mazzilli en Tacarigua

La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras se desplegó en el municipio Brión del estado Miranda con el propósito de llevar a cabo la segunda inspección en las instalaciones del edificio Mazzilli, ubicado en la parroquia Tacarigua.

Esta evaluación técnica permitirá elaborar un informe integral sobre el nivel de afectación de la infraestructura.

La información fue difundida por el presidente de la Comisión, Francisco Garcés, en sus redes sociales a través de un material audiovisual que muestra imágenes de la inspección realizada.

En ese sentido, el ingeniero civil, Cruz Colmenarez, precisó que «el edificio Mazzilli presentó afectaciones producto del doblete sísmico y esta evaluación nos lleva a hacer una serie de estudios adicionales para poder garantizar a la comunidad una habitabilidad segura».

Destacó que en los próximos días estarán realizando el informe de la inspección técnica para tomar las consideraciones necesarias a fin de «clasificar el edificio en su condición de habitabilidad».

El objetivo primordial de esta intervención es lograr la pronta recuperación y acondicionamiento del edificio Mazzilli, permitiendo así que forme parte del plan de atención orientado a restituir las condiciones de habitabilidad de las estructuras gravemente afectadas tras el doblete sísmico.