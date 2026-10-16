Comisión venezolana declaró habitable colegio inspeccionado en Panamá

Especialistas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras que se encuentran en Panamá realizaron una inspección a la Escuela Bilingüe Tomás Herrera, ubicada en Chitré, para evaluar la seguridad del centro educativo tras el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

A través de sus redes sociales, la comisión detalló que se utilizó la metodología del semáforo.

«Hicimos una inspección a los distintos módulos que conforman la escuela, empezando por el módulo que es el más antiguo de todos. Fue una inspección rápida con el método de evaluación que usamos en Venezuela, después del doblete sísmico que tuvimos allá y que nos permite decir cómo está una infraestructura después del sismo, si es segura, si no es segura», expresó José Gregorio Rengel, ingeniero estructural.

Tras la inspección del centro educativo, que ya tiene 92 años de creada, no presentó afectaciones que puedan poner en riesgo al personal o a los estudiantes, catalogada con el color verde de acceso permitido.

«El dictamen que tenemos para el suelo es que es habitable. Es una escuela que se comportó bien, es una escuela segura, no tiene daños estructurales visibles», añadió.

La directora del plantel, Maritza Trejo, agradeció la presencia de la comisión para la evaluacion de las instalaciones.

«Agradeciendo a Dios que no tuvimos ninguna pérdida ni material ni tampoco de vidas, así que también les agradezco en el día de hoy a ustedes por estar aquí, revisando las instalaciones para poder garantizar una entrada segura a nuestra escuela», puntualizó.

El equipo de especialistas se encuentra desplegado en los espacios educativos para la revisión y evaluación, tras los mismos.

Este jueves, la delegación visitó los espacios de la Escuela Flores, ubicada en Tonosí, Provincia de Los Santos, donde realizan labores de inspección y evaluación técnica de las afectaciones estructurales del sismo.

A esto se suma, el envió de un primer cargamento de ayuda humanitaria de 40 toneladas y un equipo de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, el cuál arribó en horas de la tarde del jueves.

El equipo de especialistas e ingenieros se encuentra en Panamá desde el pasado martes, trabajando en la evaluación estructural, la remoción segura de escombros y la pronta rehabilitación de espacios prioritarios, como escuelas y centros asistenciales.