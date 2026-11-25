El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Giuseppe Alessandrello, anunció este miércoles que el 80 % de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) superó con éxito la fase de revisión de credenciales. En contraste, cerca del 20 % de los candidatos incluidos en el listado publicado el pasado viernes quedó fuera del proceso por incumplir los requisitos establecidos en la ley.

Durante sus declaraciones, el parlamentario precisó que la comisión contabiliza hasta el momento 50 impugnaciones y confirmó que la ronda de entrevistas para quienes aprobaron la evaluación documental comenzará la próxima semana.

Alessandrello subrayó que la selección responde a un mecanismo integral que abarca tanto el examen de expedientes y credenciales como la consulta de antecedentes ante diversos organismos e instituciones públicas. En ese sentido, reafirmó que toda la gestión del comité , desde la convocatoria hasta la entrega de la lista final de elegibles, se rige estrictamente por el marco constitucional y legal vigente.

Finalmente, al ser consultado sobre la participación de magistrados actuales del TSJ que buscan repetir en el cargo, el diputado evitó adelantar criterios: «Todos los casos se evalúan de manera colectiva, empleando la dialéctica y el debate, apegados estrictamente a la ley», puntualizó.