Comité extiende por siete días el plazo para postularse al TSJ y cargos judiciales

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional anunció de manera oficial la extensión del lapso para la recepción de documentos de aquellos ciudadanos que deseen aspirar a cargos de alta responsabilidad en el Poder Judicial venezolano.

A través de un comunicado oficial con fecha del 11 de noviembre de 2026, la instancia parlamentaria informó «a las venezolanas y los venezolanos interesados en postularse como candidata o candidato a Magistrada o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Inspectora o Inspector General de Tribunales, Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, que se establece una prórroga de siete (07) días continuos, hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026».

De acuerdo con el documento suscrito por el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, y el vicepresidente, diputado Pablo Pérez Álvarez, la medida se tomó «haciendo uso de las atribuciones conferidas en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».

Cabe recordar que la renovación del Poder Judicial fue uno de los temas acordados en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y y de oposición, incluidos los integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Cronograma y lugar de recepción

Los aspirantes podrán presentar su documentación en la fase de prórroga habilitada en los siguientes términos: