Comunas de San Agustín se prepara para la Consulta Popular del 18 de octubre

Habitantes de la parroquia San Agustín se preparan activamente para lo que será la Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre.



Así lo informó el rector de la Universidad Nacional de las Comunas y diputado, Jorge Arreaza. “Hicimos un bonito recorrido y una interesante Asamblea, la Universidad Nacional de las Comunas está presente y apoyando los procesos comunales de Renovación de vocerías y de la próxima Consulta Nacional Popular. San Agustín es una parroquia de mucha trayectoria en organización, articulación en el territorio y conocimientos propios. ¡Avancemos!”, sostuvo en sus redes sociales.



En el caluroso encuentro, los voceras y voceros del Poder Popular del sector San Agustín protagonizaron una Asamblea-Conversatorio en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Bicentenario Republicano, con el objetivo de afinar la movilización consciente e impulsar la territorialización de la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom) en las seis Comunas de la localidad.



Durante el desarrollo de la Asamblea, Arreaza, precisó que el conocimiento colectivo y la planificación desde las bases son la clave fundamental para garantizar el éxito de las Consultas Populares y el avance cualitativo del Poder Popular.



“Hay que comunalizar la universidad. Necesitamos que las Comunas validen su método, lo observen, lo experimenten, lo transiten y participen activamente, ya sea como facilitadores, formadores, profesores, sabedores, Maestros Pueblo o estudiantes. En cada Comuna debe existir una planificación concreta, una Agenda Concreta de Acción (ACA), cartografía social y diagnóstico territorial actualizado para consolidar los proyectos que se postulan en las distintas Consultas Populares”, señaló Arreaza.



El encuentro contó con la participación activa de las Comunas Aleida Hernández, Invicta con Maduro, Parque Central, Zamora Renacer en el Alba, Matea Bolívar 2021 y Batalla de Carabobo 200.



Esta articulación entre la Organización Comunal y el sector educativo busca fortalecer la Democracia Participativa y Protagónica, garantizando el desarrollo territorial equilibrado e impulsando la ejecución eficiente de los proyectos que serán sometidos a votación por las bases.



La Segunda Consulta Popular Nacional 2026 en Venezuela se realizará el próximo domingo 18 de octubre de 2026, un proceso convocado por el Ejecutivo nacional para que las comunidades organizadas elijan sus proyectos prioritarios.



