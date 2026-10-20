Comunas reciben recursos para proyectos ganadores de la Consulta Popular 2026

Las comunas comenzaron a recibir progresivamente los recursos para ejecutar los proyectos ganadores de la segunda Consulta Popular Nacional 2026, realizada el pasado domingo, anunció este martes el ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado.

Durante una entrevista en el programa Gente Despierta, transmitido por VTV Radio, el ministro enfatizó que los recursos, que comenzaron a enviarse este lunes, se deben al cronograma que mantiene el Consejo Federal de Gobierno.

«El Consejo Federal de Gobierno (CFG) tiene un cronograma para la entrega del financiamiento», señaló Prado, citado en nota de prensa.

Al respecto, el ministro valoró la participación ciudadana en la jornada electoral, en la que los habitantes eligieron las obras prioritarias de sus territorios, así como resaltó la incorporación de dos circuitos comunales de la Guayana Esequiba.

Explicó que, para garantizar la culminación de proyectos de mayor envergadura, los ministerios, gobernaciones y alcaldías articulan esfuerzos y recursos con las comunas.

En este sentido, puso como ejemplo el modelo aplicado en Caracas, donde la Alcaldía financia el segundo proyecto ganador, mientras que el Gobierno nacional aporta los recursos para el primero.

Otro ejemplo que colocó fue aplicado en el estado Falcón, donde una comuna cubrió entre 25% y 30% de su proyecto, lo que permitió sumar aportes de la Gobernación y la Alcaldía para completar la obra.

Durante la entrevista, el titular de Comunas también destacó la experiencia productiva de la Comuna El Maizal, integrada por 28 consejos comunales entre Lara y Portuguesa.

En este territorio, destacó Prado, se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, de distribución de gas, abastecimiento de alimentos, transporte y formación comunitaria.

En relación con la organización popular, Prado resaltó el compromiso de las comunidades con el trabajo colectivo y la defensa de sus territorios.

«Hay un espíritu de patriotismo muy grande desde las bases, de no rendirse, de luchar», afirmó al referirse a la capacidad de organización y resistencia de la población venezolana.