Comuneros y productores del Táchira participan en II jornada de diagnóstico sobre cambio climático

Con una masiva participación de agricultores, comuneros y voceros del poder popular organizado de la región andina, este sábado se llevó a cabo desde el salón de reuniones de la Alcaldía del Municipio Jáuregui la segunda jornada del Encuentro Territorial de Diagnóstico Participativo, enfocado en el sector agrícola como parte de las acciones del Plan Nacional de Adaptación (PNA) al Cambio Climático y los compromisos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El espacio de diálogo y construcción colectiva, conducido por la directora general de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MinEcosocialismo), Mayi Rondón, permitió que los propios trabajadores de la tierra expusieran sus vivencias, percepciones y experiencias frente a las variaciones del clima en los cultivos locales.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, el alcalde del municipio Jáuregui, Juan Carlos Escalante, enfatizó la importancia de sumar la conciencia ciudadana desde las bases «A propósito de esta fecha, hacemos un llamado a la reflexión sobre el cuidado de nuestra tierra y los riesgos del cambio climático, un desafío que requiere el compromiso de todos para proteger el futuro de la humanidad».

El tejido organizativo del encuentro destacó por la articulación directa entre las comunidades y un sólido bloque institucional integrado por el Instituto Nacional de Parques (Inparques), Fundaceta, Funavis, la Comuna Productora San Isidro Labrador de La Montaña, los Consejos Ecosocialistas, ApropaTáchira, Protección Civil, el Ministerio de Educación, la Guardería Ambiental e Hidroven.

A través de los aportes surgidos de esta consulta comunitaria, el Gobierno Bolivariano consolida los insumos estratégicos necesarios para robustecer el diagnóstico territorial y diseñar políticas de adaptación climática construidas desde y para el campo venezolano.

Prensa Minecosocialismo