Tras labores de restauración y mantenimiento, el Paseo Artesanal Fabricio Ojeda, adscrito al Instituto de la Cultura y las Artes del estado Trujillo (Incaet), reabrió sus puertas en el municipio Boconó con una jornada cargada de música en vivo, bailes, exhibiciones de piezas y muestras tradicionales.

Así lo informó la autoridad única de Cultura en la entidad, Arturo Barroeta, quien junto con el equipo del Incaet, cultores y habitantes de Boconó disfrutó de una amplia programación artística que reunió en escena a diversas agrupaciones e instituciones formativas del municipio, entre ellas los Pastores de San Miguel, San Benito, el Baile de la Cinta, la Escuela de Música Tradicional Evelio Barazarte, la Escuela de Música Don Sebastián Moreno, Explosión Juvenil, Los Compadres, Agrupación Llano y Bandola y la Agrupación Cultural Las Lomas.

Por medio de una nota de prensa, indicó que la reactivación de este popular espacio responde a las directrices del gobernador Gerardo Márquez, en un trabajo articulado entre el Incaet y los artesanos boconeses.

Las obras incluyeron la limpieza de cubículos y áreas verdes, así como la recuperación de la infraestructura para dignificar el ejercicio artístico y comercial en el Jardín de Venezuela.

En el paseo, tanto propios como visitantes pueden adquirir una variada oferta que resalta la identidad trujillana, incluyendo artesanía en piedra y madera, textiles, cestería, bebidas artesanales y dulcería típica.

Además de su función comercial, el espacio está habilitado para encuentros comunitarios y eventos sociales que fortalezcan la cultura local.