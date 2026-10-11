Con la siembra de 3 mil árboles celebraron en el Zulia los 53 años de Inparques

En el marco de la celebración del 53 aniversario del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la instalación del Encuentro Nacional e Internacional del Motor Forestal en el estado Zulia, este viernes 9 de octubre se desplegó una importante jornada ambiental con la siembra de más de 3 mil árboles de especies autóctonas en el Parque Vereda del Lago II de Maracaibo, de acuerdo con un informe de la Gobernación de la entidad.

En la actividad participaron el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, el gerente regional de la Fundación Misión Árbol Zulia, Anderson Durán, e instituciones adscritas a la Gobernación del estado Zulia, el Ministerio de Comercio, la Alcaldía de Maracaibo, el Partido Verde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y organizaciones del Poder Popular.

“Es una grata noticia esta siembra representativa de 3000 árboles autóctonos de nuestra zona en el marco de los 53 años de Inparques y del Encuentro del Motor Forestal”, destacó López de Caldera.

El ministro Rodríguez señaló el impacto ambiental de estas acciones en el contexto regional y global: «Estamos haciendo este acto (llamado) El Zulia Reverdece. Estamos reforestando con más de 3 mil árboles aquí en la Vereda del Lago, en pleno corazón de la ciudad de Maracaibo, justo al lado de nuestro querido lago”.

“Todo lo que hagamos en función de la naturaleza es un acto de amor hacia la madre tierra», expresó.

El gerente de la Fundación Misión Árbol Zulia y subsecretario de Ambiente de la Gobernación, Anderson Durán, enfatizó que estos trabajos forman parte de la recuperación de áreas de protección, desmalezamiento y preservación de la fauna impulsados en la región bajo los lineamientos del Plan de Reforestación 2026 y la gestión del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

Por el Instituto Municipal del Ambiente de la Alcaldía de Maracaibo asistió su presidente Janner Pérez, quien expuso los alcances de las recientes ordenanzas aprobadas por la Cámara Municipal de la ciudad, impulsadas por el alcalde Giancarlo Di Martino, cuya aplicación permitirá fomentar mayor conciencia ambientalista en los ciudadanos, de acuerdo con un reporte del ayuntamiento local.