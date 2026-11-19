Ya la columna de hoy estaba lista, la escribí sobre una conferencia genial a la que fui invitada y estaba por enviarla cuando mi chamo salió de su cuarto y me preguntó si ya tenía tema para publicar. Con sus ojos llenos de chispa me habló de un rincón de Venezuela, un lugar mágico, un río que es como muchos de nosotros: único y disposicionero. Tuvo que pronunciarlo despacio para no enredarse y seguidamente dijo: “debes escribir sobre él”. Pues aquí estoy escribiendo para ustedes y para él.

Hoy quiero contarles a quienes no lo conocen y recordárselos a quiénes ya lo conocían, que seguro quedarán igual de fascinados. El canal del Casiquiare, un cuerpo de agua que pone a lo prueba el oficio del investigador, como ha pasado a lo largo de los años.

Este brazo fluvial que se desprende del alto río Orinoco y, tras recorrer unos 326 a 356 kilómetros según los registros hidrológicos, entrega una porción sustancial de su caudal, con una estimación en torno a la cuarta parte, hacia el sistema del río Negro desembocado en la cuenca amazónica.

El canal del Casiquiare no es simplemente un río raro en el sur de Venezuela: es una anomalía geográfica y ecológica sin equivalente a su escala en el planeta. Su carácter especial se sostiene en rasgos únicos:

La mayor bifurcación fluvial del mundo. Es el único corredor navegable de gran escala donde un río caudaloso (el alto Orinoco) se divide en dos brazos que jamás vuelven a unirse, conectando dos megacuencas distintas: la del Orinoco y la del Amazonas a través del río Negro.

Geológicamente, muestra en tiempo real cómo la cuenca amazónica está «robando» progresivamente aguas de la cabecera del Orinoco debido a la mínima pendiente del terreno.

Sufre una metamorfosis química en 350 km: Nace con aguas blancas (turbias y cargadas de sedimentos) y, al recibir afluentes selváticos como el Siapa y el Pasimoni, se transforma por completo en aguas negras (oscuras, ácidas y ricas en taninos).

Un «puente con peaje» evolutivo. Aunque une físicamente dos grandes sistemas fluviales, la acidez de sus aguas negras actúa como un filtro selectivo que decide qué especies (peces, toninas, tortugas) logran cruzar e intercambiar genes y cuáles quedan aisladas.

Para la ciencia venezolana, estudiar el Casiquiare no es un ejercicio exótico: es leer en clave hidrográfica, ecológica y humana un territorio donde el país se enlaza con la gran arquitectura hídrica del continente.

Lo que durante siglos pareció un capricho cartográfico y fue investigado por Alexander von Humboldt, hoy es objeto de observación sistemática.

Para los biólogos evolutivos, el Casiquiare es una paradoja: conecta físicamente dos megacuencas, pero no permite que todas las especies pasen libremente. Investigaciones sobre el flujo génico de peces neotropicales, como los pavones del género Cichla (incluyendo Cichla intermedia), bagres loricáridos (Baryancistrus demantoides, Hemiancistrus subviridis), carácidos como el tetra cardenal (Paracheirodon axelrodi) o especies descritas en aguas negras venezolanas como Characidium longum y Aequidens superomaculatum, muestran que el fuerte gradiente químico (pH ácido entre 4,0 y 6,0 y baja dureza del agua) actúa como un filtro ecológico selectivo que moldea la especiación entre el Orinoco y el Amazonas, o sea la naturaleza sabiamente clasifica quién pasa y quién no.

Hidrología camaleónica y corredores de vida

Desde el punto de vista físico-químico, el Casiquiare funciona como un corredor dinámico. Estudios hidrosedimentarios, como los realizados durante la expedición Humboldt-Amazonia 2000 con participación de la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad de Brasilia y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), junto a mediciones de instituciones nacionales, han demostrado cómo este cauce transforma su ancho, su descarga y la química de sus aguas a lo largo del trayecto, pasando de aguas más claras o blancas en su bifurcación orinoquense a tonalidades oscuras cargadas de compuestos orgánicos en su encuentro con el sistema del río Negro.

Revisiones sistemáticas impulsadas por investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y universidades nacionales (como la UCV y la ULA) sobre más de doscientas publicaciones fluviales de las últimas tres décadas han señalado que, pese a su enorme relevancia hidrológica, el eje Casiquiare-Negro sigue siendo una de las subcuencas con mayor vacío de estaciones hidrométricas continuas, lo que convierte cada campaña virgen para el hábitat propia.

Esa transición no es solo un dato para hidrólogos: condiciona la vida, investigaciones biogeográficas sobre peces neotropicales, como el género Cichla (pavones o tucunarés), han analizado el papel del Casiquiare como vía de flujo génico y dispersión histórica entre las cuencas del Orinoco y del Amazonas, al tiempo que evidencian cómo gradientes ambientales (como el paso de aguas claras a aguas negras ácidas) y barreras naturales modulan qué especies cruzan y cuáles permanecen diferenciadas. A ello se suma el trabajo taxonómico (que no es más que la clasificación jerarquica) y ecológico sobre ictiofauna de aguas negras y humedales inundables, así como la clasificación de la zona por BirdLife International en el año 2014 como Área Endémica de Aves y los registros de expediciones ornitológicas que han documentado más de doscientas especies en la cuenca.

En noviembre de 2023, una expedición multidisciplinaria con participación de especialistas venezolanos (como investigadores del Proyecto Sotalia junto a organizaciones regionales como Omacha) recorrió la cuenca durante unas tres semanas y registró 387 toninas, generando líneas base indispensables para evaluar su salud frente a cambios térmicos y químicos del agua.

Ciencia con sello venezolano ante el pulso del clima

Lo más valioso de la investigación contemporánea sobre el Casiquiare es que ya no mira el río como una fotografía inmóvil, sino como una serie de tiempo sometida a presiones reales como lo es el cambio climático. Observaciones satelitales y análisis de series hidrológicas, compilados por iniciativas de monitoreo territorial como MapBiomas y Global Forest Watch, contrastados con estudios de campo y censos de fauna advierten sobre alteraciones en los regímenes de lluvia, picos extremos en los niveles de agua, pérdida de bosque primario en zonas de confluencia y el impacto de actividades extractivas ilegales en el sur amazónico, lo que nos hace adelantarnos en soluciones para estos territorios.

Ahí radica el mérito de nuestros investigadores, técnicos, baquianos y comunidades ribereñas como lo son nuestros pueblos ancestrales Baré y Yanomami, cuya memoria cotidiana del río acompaña cualquier lectura seria del territorio: sostener la ciencia en condiciones logísticas exigentes, cruzar datos de campo con percepción remota y defender el valor estratégico de la investigación pública y universitaria venezolana.

Cuidar el Casiquiare y respaldar a quienes lo estudian es afirmar una convicción sencilla: Venezuela no es solo un mapa en los libros de geografía rico en oro negro, sino un territorio vivo donde el rigor científico y el respeto por la naturaleza marcan el rumbo del porvenir con sello venezolano.

Por sugerencia de mi hijo ya está abierto un correo electrónico donde pueden hacer comentarios sugerencias, fe de erratas o cualquier cosa que aporte a esta columna. Gracias. consellovenezolano26@gmail.com