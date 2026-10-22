Con sello venezolano: La alquimia de nuestra mesa, a través de un sofrito

Hoy quiero llevarte a la cocina de tu infancia, esa en la que, mientras seguramente andabas correteando, se quedaba grabado en tu memoria el sonido que se hacía al picar los aliños para luego ponerlos en el sartén. Una fórmula mágica culinaria tan nuestra que incluye a la cebolla, el ajo y el infaltable ají; aunque en cada región se incorporan sus variantes, como el cilantro, el cebollín, el pimentón y paré usted de contar.

Hay aromas que trascienden la simple química de los alimentos para instalarse, de manera indeleble, en la memoria afectiva, en este caso de una nación. El sofrito de una hallaca, el fondo de un guiso de cazón o la frescura vibrante de una empanada margariteña no se entienden sin un protagonista indiscutible: el ají margariteño (Capsicum chinense). Más allá de su inconfundible silueta achatada y su paleta de colores encendidos, este fruto es el testimonio vivo de nuestra historia insular.

Introducido y cultivado en los suelos áridos de la isla de Margarita y Coche desde hace más de 470 años, este fruto ha evolucionado bajo el influjo de la brisa marina y la salinidad, modelando un perfil organoléptico único que combina un aroma penetrante, notas frutales inigualables y un delicado balance donde la dulzura suele ganarle la partida al ardor extremo.

Quienes han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, han podido evidenciar que el ají, como lo conocemos, no se encuentra en otras latitudes. Lo más parecido son los chiles, pero esa es otra cosa ¿Hay algo más venezolano que el sofrito? Entendiendo esto y cuidando nuestros sabores ancestrales el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) trabaja para proteger uno de los más ricos sabores que tenemos, y que tiene más de cuatro siglos de tradición gastronómica, que hoy tiene un enfrentamiento con el cambio climático.

Aunque la naturaleza es dinámica y busca adaptarse, el cambio climático, la degradación de los suelos y la amenaza latente de patógenos emergentes ponen en jaque la pureza de este estandarte de la identidad neoespartana. Ante este panorama, donde el empirismo agrícola ya no basta para garantizar la supervivencia del cultivo, la respuesta para salvaguardarlo sale de los laboratorios del Centro de Biotecnología Agrícola del IVIC.

El blindaje genético: Ciencia al servicio del campo

Tras haber obtenido en 2024 la preciada certificación de Indicación Geográfica Protegida (IGP) otorgada por el SAPI, reconocimiento formal a su exclusividad territorial, el ají margariteño da un salto cualitativo hacia la alta tecnología. El Centro de Biotecnología Agrícola del IVIC, a través de su Laboratorio de Genética de Plantas, ha integrado este rubro dentro de sus líneas estratégicas de investigación bajo el proyecto de “Mejoramiento genético de hortalizas a través de la inducción de mutaciones con agentes físico-químicos”.

Lejos de tratarse de una intervención caprichosa, el trabajo liderado por especialistas como Mariana Andrade, profesional asociado a la investigación del instituto, opera bajo rigurosos protocolos de biotecnología in vitro, este proceso es una obra maestra de precisión microscópica dividida en cinco etapas críticas. Comienza con el establecimiento de plantas madre sanas en sistemas controlados, pasa por la selección meticulosa de los «explantes» (porciones de tejido vegetal idóneas para la propagación) y culmina con la aplicación controlada de agentes mutagénicos químicos. ¿El propósito? Inducir variabilidad genética útil que dote a la planta de una mayor tolerancia frente a estrés biótico (plagas y enfermedades) y abiótico (sequías severas y variaciones climáticas), sin sacrificar las propiedades organolépticas que le otorgaron la denominación de origen.

Entre la genética y la tradición: Resolviendo el dilema del picor

Desde una perspectiva botánica clásica, el ají margariteño es una especie predominantemente autógama (es decir, se autopoliniza), lo que en teoría debería blindar su simetría genética a lo largo de las generaciones. No obstante, en la práctica agrícola insular ocurre un fenómeno conocido como alogamia facultativa: cruces accidentales y polinización cruzada con otras variedades de ajíes cultivadas en las inmediaciones.

Al estandarizar el material genético mediante cultivo de tejidos y selección clonal, la ciencia no solo mitiga la contaminación por polinización abierta, sino que entrega a los productores locales un insumo vegetal robusto, homogéneo y predecible, asegurando que el sabor tradicional que define nuestra mesa permanezca inalterable.

Enaltecer los valores venezolanos hoy en día exige trascender la retórica nostálgica para abrazar la acción transformadora. Cuando un centro de investigación como el IVIC pone su infraestructura, sus reactores biológicos y el talento de sus investigadores al servicio de un producto campesino e insular, se está tejiendo el verdadero entramado de la soberanía alimentaria y tecnológica y recalca la razón de esta columna: mostrar la ciencia al servicio nuestro, adaptarla para que se parezca a nosotros y que cada uno entienda que la ciencia está en todo, sobre todo en nuestros platos.

Proteger el ADN del ají margariteño significa blindar la economía de los conuqueros y agricultores de la región insular, reduciendo su vulnerabilidad frente a catástrofes ambientales y garantizando cosechas de alto rendimiento. Significa, en definitiva, asegurar que la identidad no se diluya en la globalización de los mercados, sino que se fortalezca desde la raíz, demostrando que en el suelo, la ciencia y el sabor caminan de la mano para honrar nuestro pasado y construir, con precisión molecular, el porvenir con sello venezolano.