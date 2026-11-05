Con sello venezolano: Sala Blanca del IVIC, orgullo de la soberanía tecnológica en salud

¿Me crees si te aseguro que alguien puede volver a caminar luego de una enfermedad congénita, o recuperar la sensibilidad en un diente luego de tratamiento de conducto gracias a las células madres? Todo eso ocurre en Venezuela y para eso se necesita una Sala Blanca ¿Sabes que es una Sala Blanca? Es un espacio cerrado de manera hermética para evitar la entrada de polvo, bacterias, aerosoles y vapores químicos; también conocida como sala limpia o cleanroom, sirve para evitar la contaminación cruzada de productos médicos que se fabrican o para uso de estudios científicos como lo hacen con las células madres ¿Ustedes saben cuántas Salas Blancas hay en el continente americano? Muy pocas y la gran mayoría son de uso privado. Nosotros tenemos una y es de las más innovadoras, reinaugurada hace tres años trayendo con ella la vanguardia en la medicina regenerativa en Latinoamérica.

Ubicada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), esta Sala Blanca perteneciente a la Unidad de Terapia Celular (UTC), fue puesta en marcha a finales de octubre de 2023, manteniendo un espacio físico con estrictos controles de bioseguridad. Es, en esencia, un bastión de soberanía sanitaria y un triunfo de la inteligencia venezolana.

Nosotros, el ciudadano común, escuchamos el término «Sala Blanca» y quizá pensamos en una escenografía fría, como de película futurista. En el lenguaje preciso de la ciencia, se trata de un entorno altamente controlado y estéril, diseñado bajo normativas internacionales rigurosas, donde la concentración de partículas en el aire, la temperatura, la presión y la humedad se monitorean segundo a segundo para garantizar que lo que se realice tenga la exigencia que requiere. Es el equivalente biotecnológico a un santuario de exactitud, indispensable para manipular estas células sin riesgo de contaminación microbiana antes de ser reintroducidas en el organismo de un paciente.

El espacio es único dentro del territorio nacional y no podemos sentirlo lejano. Es allí dónde hombres y mujeres dedicados a la ciencia pura, investigadores, biólogos y médicos formados en nuestras propias universidades, procesan tejidos con una fineza milimétrica, casi envidiable con resultados satisfactorios en tratamientos de medicina regenerativa aplicados con éxito clínico en la recuperación de fracturas de hueso que no se crean (pseudoartrosis), lesiones de cartílago de rodilla, regeneración de piel en pacientes con quemaduras severas y avances notables en odontología regenerativa (pulpa dental y tejido periodontal).

Más allá de la técnica, el valor humano

Lo verdaderamente conmovedor de esta historia no reside únicamente en los filtros de aire de flujo laminar o en los equipos de última generación, sino en la filosofía que los anima: la Unidad de Terapia Celular del IVIC ha mantenido históricamente un principio profundamente arraigado en la ética de la salud pública: la gratuidad y el acceso democrático para el pueblo.

En un mundo donde la medicina de vanguardia y con tecnología de punta suele cotizarse en los mercados bursátiles como un artículo de lujo inaccesible para las grandes mayorías, el modelo venezolano demuestra que la alta tecnología puede estar al servicio de los sectores más vulnerables sin discriminación de ningún tipo. Ver a pacientes, incluso niños recuperar la movilidad, sanar tejidos que la medicina convencional daba por perdidos y retornar a una vida plena gracias a las células madre procesadas en Altos de Pipe, desarma cualquier escepticismo pesimista que se pueda tener en el territorio nacional.

Dignidad hecha ciencia

Este año el IVIC fue bombardeado, así como afectaciones sufridas por los cimientos de la tierra con el doblete sísmico y aun así, afirmo sin titubeos que Venezuela se encuentra a la vanguardia regional en materia de terapias celulares. Este aniversario de la Sala Blanca del IVIC nos recuerda que los valores de los venezolanos cuando se funden con la disciplina académica, la resiliencia institucional y el financiamiento estratégico del Estado son capaces de desafiar los pronósticos más complejos.

Tuve la oportunidad de visitar esta sala a pocos meses de su reinauguración y comprobar la rigurosidad, el respeto y la disciplina con el que trabaja cada uno de los científicos quienes velan, no solo por unas investigaciones dignas y llenas de ética, sino también con una pasión que solo puede hacerse con sello venezolano.