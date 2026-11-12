Condenan a policía en Argentina por rociar gas pimienta a una niña

La justicia federal argentina condenó este miércoles 11 de noviembre al oficial principal Cristian Miguel Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y medio, tras hallarlo culpable de rociar gas pimienta contra una niña de diez años y su madre durante una manifestación de jubilados en Buenos Aires.

El juez federal Daniel Rafecas dictó la sentencia al término de un juicio correccional de jornada única, responsabilizando a Rivaldi por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. El abogado de la menor, Gregorio Dalbón, confirmó el fallo a través de la red social X.

El ataque ocurrió el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso Nacional, cuando el agente policial descargó su aerosol químico directamente sobre Carla Mariana Pegoraro y su hija de diez años, Fabrizia. Las pruebas presentadas durante el proceso demostraron que ambas víctimas permanecían sentadas en la vía pública, de espaldas a los efectivos, sin oponer resistencia ni enfrentarse a la autoridad. A causa de la agresión, la niña ingresó de urgencia al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde el personal médico le diagnosticó conjuntivitis química.

Durante los alegatos, el fiscal federal Eduardo Taiano demostró que el material audiovisual del operativo permitía distinguir claramente la presencia de la menor, subrayando que el oficial llevaba el visor de su casco parcialmente levantado, lo que garantizaba un amplio campo de visión. El representante del Ministerio Público enfatizó que los protocolos de seguridad exigen aplicar la mínima fuerza necesaria y resguardar de forma prioritaria a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La agresión se produjo en el marco de los operativos desplegados por las fuerzas federales contra las movilizaciones de jubilados durante el gobierno del presidente Javier Milei. En la fecha de los hechos, Patricia Bullrich dirigía el Ministerio de Seguridad —respaldada por Alejandra Monteoliva en la Secretaría de Seguridad— y negó públicamente la responsabilidad oficial al afirmar que «nadie gaseó a una nena», declaración que resultó desmentida posteriormente por los registros fílmicos incorporados a la causa judicial.