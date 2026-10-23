Condiciones climáticas estables se prevén para este viernes en buena parte del país

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén condiciones meteorológicas estables, con cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, en la Guayana Esequiba, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa y Táchira, se estiman mantos nubosos productores de lluvias o lloviznas dispersas.

De igual manera, en horas de la tarde y la noche, se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas estables; no obstante, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Entretanto, en los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira se pronostica nubosidad estratiforme por la mañana. En horas de la tarde, el aumento de la cobertura nubosa originará probables lluvias o lloviznas dispersas sobre las regiones montañosas.

El viento de componente sureste, con velocidades que rondan los 15 km/h. Por otro lado, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C en Caracas.