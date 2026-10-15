Confirman muerte de la primera víctima del terremoto en Panamá

Una mujer de 68 años de edad pereció este miércoles en la capital panameña a causa de un infarto, tras haber permanecido hospitalizada por las graves lesiones sufridas durante el sismo del pasado viernes 9 de octubre. La Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá confirmó el deceso de Elena Barría, hecho que representa el primer fallecimiento oficial vinculado al evento telúrico que dejó cerca de una treintena de heridos en la nación centroamericana.

La víctima, quien padecía diabetes y utilizaba una prótesis, habitaba en el poblado de Macaracas, una de las zonas más impactadas por el temblor. Parientes de la señora Barría relataron que un hijo y un vecino lograron extraerla de las ruinas de su vivienda, retirando una viga de hierro desprendida del techo que le causó una perforación abdominal. Pese a superar exitosamente una cirugía reconstructiva realizada en un centro regional, sufrió un paro cardíaco durante su proceso de recuperación.

Allegados de la fallecida señalaron irregularidades e inconsistencias en la atención inicial brindada en la urgencia del hospital local, asegurando que la paciente tuvo que esperar varias horas en la vía pública antes de recibir auxilio profesional y ser remitida al quirófano. La CSS expresó sus condolencias públicas a los familiares, destacando la entereza demostrada por la paciente durante su hospitalización.

Por su parte, los reportes técnicos mantuvieron discrepancias en la magnitud del evento. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) catalogó el movimiento en 7.7 grados, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá fijó la cifra en 7.5 grados.

Balance oficial contabiliza miles de damnificados e infraestructura colapsada

Las evaluaciones gubernamentales elevan la cifra de afectados directos a más de 11.500 personas en todo el territorio nacional. Alrededor de 2.800 ciudadanos permanecen distribuidos en 33 albergues temporales debido a los severos daños estructurales registrados en cerca de 3.390 viviendas, de las cuales 727 sufrieron colapso total.

La afectación en la red pública y privada abarca 619 instituciones educativas —con 35 planteles destruidos por completo—, más de sesenta sedes gubernamentales, 67 centros sanitarios, 44 templos religiosos, once establecimientos hoteleros y daños de consideración en una decena de carreteras, vías principales y puentes.