Confirman que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil rumbo a Estados Unidos

En una maniobra que evidencia su desprecio por la justicia y confirma la fragilidad de su discurso político, el senador y excandidato presidencial de la extrema derecha brasileña, Flávio Bolsonaro, ha huido de Brasil con rumbo a Estados Unidos, conflimó Folha de Sao Paulo. La fuga se produce apenas horas después de desacatar deliberadamente la orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes.

Fuentes oficiales estadounidenses y miembros del entorno cercano del propio político confirmaron su salida del país este martes, según reportaron medios como Folha de S. Paulo y la agencia Reuters. La huida se produce bajo la sospecha de que la administración de Donald Trump le concederá asilo político, replicando el patrón de evadir la acción de la justicia que ya ensayó su padre, el expresidente condenado Jair Bolsonaro.

La fuga borra de un plumazo las encendidas declaraciones del líder ultra, quien tras ser derrotado el pasado domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en una histórica remontada electoral, aseguraba categóricamente que se quedaría en el país para «liderar la oposición» y defenderse de lo que calificaba como una «farsa». Sus hechos, sin embargo, han demostrado una realidad opuesta: la búsqueda de refugio en el extranjero para esquivar la acción penal.

Un expediente manchado por la corrupción y el dinero ilícito

La desesperada huida de Flávio Bolsonaro no es casual; responde a la cercanía del cerco judicial sobre una red de presunta corrupción y lavado de activos que salpica al corazón del bolsonarismo.

La trama de blanqueo mediante apuestas digitales: El magistrado del STF, Alexandre de Moraes —quien ordenó la retirada de sus pasaportes—, investiga la implicación directa de Flávio Bolsonaro en un esquema de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas en línea (bets), operado presuntamente junto a su colaborador y abogado Willer Tomaz. Fue precisamente este expediente el que activó las alarmas sobre un riesgo inminente de fuga.

Financiación ilegal desde el extranjero: El magistrado Flávio Dino ordenó a la Policía Federal abrir una investigación para determinar si la campaña presidencial de la extrema derecha recibió inyecciones de dinero ilícito provenientes del exterior. La denuncia fue interpuesta tanto por el Partido de los Trabajadores (PT) como por sectores de la propia derecha moderada (el partido Misión), evidenciando la amplitud del rechazo a sus métodos.

Vínculos con la estafa financiera de Daniel Vorcaro: Sobre el primogénito del clan Bolsonaro pesa además la sombra de las escuchas telefónicas en las que solicitó 134 millones de reales (unos 25 millones de euros) a Daniel Vorcaro, el banquero encarcelado por el mayor escándalo de fraude financiero en la historia reciente de Brasil. Las investigaciones sospechan que parte de esos fondos habrían financiado las actividades y la estancia en EE. UU. de su hermano Eduardo Bolsonaro para hacer cabildeo contra el Gobierno brasileño.

El cinismo político: La presidencia como escudo de impunidad

La peripecia de Flávio Bolsonaro deja al descubierto la catadura moral de su proyecto político. Tras salir victorioso en la primera vuelta del 4 de octubre, el candidato de la extrema derecha dio por hecha una victoria que las urnas finalmente le denegaron. Diversos analistas coinciden en que su postulación a la Jefatura del Estado no respondía a un proyecto de país, sino al intento instrumental de utilizar la Presidencia de la República como una lavadora institucional para limpiar sus expedientes judiciales y blindar a su familia.

Al verse despojado del fuero y la inmunidad que le habría otorgado la victoria presidencial, y tras ensayar infructuosamente una ruta de escape a través de la frontera argentina mediante vuelos privados en la Triple Frontera, Bolsonaro optó por el desacato.

Tras el incumplimiento de la orden dictada por el STF, las autoridades brasileñas han invalidado sus documentos nacionales. Sin embargo, el senador cuenta también con un pasaporte diplomático y nacionalidad italiana, recursos que habría utilizado para salir de territorio nacional antes de que las fuerzas de seguridad ejecutaran su arresto.

Flávio Bolsonaro sigue así los pasos de su padre, Jair Bolsonaro —actualmente recluido en Brasilia cumpliendo una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado—, demostrando que la estrategia de la ultraderecha brasileña ante la ley combina la retórica del victimismo con la fuga deliberada de la justicia.