Congresistas demócratas reclaman a Rubio suspender ayuda militar a Ecuador

Un grupo de 13 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, cortar de manera inmediata toda asistencia en seguridad y cooperación militar al Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La solicitud, formalizada mediante una carta pública, condiciona la reanudación de los fondos de defensa a la restauración plena del Estado de Derecho y las garantías democráticas en el país sudamericano.

La iniciativa parlamentaria encabeza una advertencia directa a la administración estadounidense: de no haber un giro en la política exterior hacia Quito, el Congreso utilizará sus prerrogativas legislativas para bloquear la venta de armamento, prohibir el financiamiento de operaciones militares conjuntas e investigar la complicidad de fondos estadounidenses en violaciones de derechos humanos.

Motivaciones centrales de la solicitud

La exigencia de los congresistas —liderados por los representantes Jesús «Chuy» García, Jonathan Jackson y Greg Casar— se sustenta en tres ejes de preocupación institucional y de derechos humanos:

Persecución política y riesgo de «régimen de partido único»:Los legisladores alertaron que la reciente detención de la excandidata presidencial Luisa González y las acciones judiciales contra otros dirigentes de Revolución Ciudadana y agrupaciones opositoras representan una ofensiva alarmante. Señalan que estas medidas forman parte de una estrategia del presidente Noboa para instaurar, de facto, un régimen de partido único y desmantelar a la oposición política.

Deterioro de la independencia judicial:La misiva manifiesta seria inquietud por el progresivo debilitamiento del Poder Judicial en Ecuador, denunciando presiones gubernamentales sobre los tribunales e interferencias en procesos de investigación criminal y constitucional.

Abusos sistemáticos durante los estados de excepción:El grupo parlamentario denunció la constante extensión de las facultades extraordinarias y la restricción prolongada de libertades civiles.

En la carta se detallan graves denuncias de violaciones atribuibles a las fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y agresiones en penitenciarías de mujeres.