Los estudiantes universitarios ya pueden iniciar su registro en AULA+, la plataforma anunciada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y que ofrece una credencial universitaria digital en el teléfono.

De acuerdo con una publicación realizada en redes sociales, los interesados deben ingresar al portal oficial https://aula.com.ve y seleccionar la opción de registro.

Posteriormente, en la segunda etapa, el usuario debe introducir su número de cédula y completar sus datos personales: nombres, apellidos y lugar de residencia.

El formulario solicita seleccionar el estado, municipio y parroquia donde vive. La información debe coincidir con los datos que aparecen en el documento de identidad.

En el tercer paso, el estudiante debe identificar la institución educativa donde cursa estudios. Para ello, debe escribir el nombre o las siglas de su universidad o instituto y seleccionarlo de la lista disponible.

Una vez completada esta información, deberá registrar su correo electrónico, número de teléfono celular y crear una contraseña para su cuenta.

El cuarto y último paso corresponde a la confirmación del correo electrónico. La plataforma enviará un código de verificación de seis dígitos a la dirección registrada, el cual tendrá una vigencia de 10 minutos.

El usuario deberá revisar su bandeja de entrada, copiar el código recibido e introducirlo en el portal para confirmar su dirección electrónica. Si no recibe el mensaje, la pantalla también ofrece la opción de solicitar otro código.

La plataforma también destaca que los datos personales están protegidos por ley, que el código QR es cifrado e intransferible y que existe la posibilidad de bloquear la cuenta inmediatamente en caso de pérdida del teléfono.

El sistema notificará al usuario que ya está en la lista y le asignará un número de registro.

En la publicación se señala que es importante guardar este número y mantenerse atento al correo electrónico, ya que por esa vía recibirá información cuando su registro esté listo para avanzar al siguiente paso.