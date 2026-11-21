La producción de los Consejos de Pescadores, Pescadoras y Acuicultores (CONPPA) en el estado Lara (Barquisimeto) ha alcanzado las 114 toneladas de pescado en lo que va del año 2026, y las especies más comercializadas son la Mojarras de río, la Guabina y el Corroncho que ocupan el primer, segundo y tercer lugar de reproducción, respectivamente.

Los CONPPA larenses además, sembraron 7 mil alevines de Tilapia con autofinanciamiento, cuya cosecha está proyectada en 3 mil kilos que saldrán para el abastecimiento, en el año 2027, en tiempo de Semana Santa.

El balance fue ofrecido por Dantes Falcon, director de la cartera de Pesca en la entidad larense, quien sostuvo asamblea este sábado 21 de noviembre a propósito de celebrar el Dia Mundial de la Pesca, en los predios de la represa Atarigua, ubicada en la localidad Pedro León Torres (Carora).

Durante el encuentro, acordaron duplicar la producción para el próximo año 2027, asimismo gestionar financiamientos para mejorar la cadena de frío y la movilización en lanchas y canoas con el fin de garantizar el abastecimiento de productos hidrobiologicos en las futuras jornadas «Venezuela come pescado».

Falcon informó de la actividad productiva realizada por 20 CONPPA locales que agrupan a más de 600 hombres y mujeres que laboran en las áreas pesca y acuicultura arrojando una producción cercana a las 12 toneladas de alimento proteico mensual.

También comunicó que 55 mujeres caroreñas están dedicadas al programa nacional «Tejiendo Redes», contribuyendo así a mejorar la laboriosidad de la pesca artesanal e industrial.

La actividad de pesca en Lara está dedicada a las especies de Guabina, Mojarras de rio, Corroncho y Cachama, y en la piscicultura destacan la Tilapia, Cachama y Coporo en lo que corresponde a 225 hectáreas espejo de agua disponible en el embalse Atarigua.

En cinco de los nueve municipios larenses se concentra la actividad pesquera, siendo ellos, Pedro León Torres, Iribarren (Barquisimeto), Jiménez (Quibir), Morán (El Tocuyo) y Palavecino (Cabudare), aunque se encuentran registrados también agricultores y artesanos en los CONPPA.