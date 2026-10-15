Consignan proyección de recursos y gastos del BCV ante el Legislativo

La segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, diputada Grecia Colmenares, recibió ayer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela (BCV) para el Ejercicio Económico y Financiero 2027.

El documento fue entregado por el segundo vicepresidente del BCV, Edwin Carrasquero; el vicepresidente de Administración del ente emisor, Rocco Albisinni, y el gerente de Finanzas, Tomás Martínez.

Con esta consignación institucional ante el Poder Legislativo, el ente rector de la política monetaria cumple con los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 312 y 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), refiere nota de prensa del portal de la AN.

De igual manera, se da cumplimiento al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y al artículo 75 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

Con este paso, el instituto emisor formaliza el cálculo de las previsiones financieras requeridas para respaldar la estabilidad y el normal desenvolvimiento de las operaciones del sistema bancario y monetario nacional durante el venidero ciclo fiscal.

Se conoció que los recursos previstos en el proyecto se enfocarán en garantizar el funcionamiento corriente del ente financiero, impulsar programas destinados a la modernización tecnológica e infraestructura económica, proteger la seguridad social del personal activo y jubilado, fortalecer la inversión en activos de capital y mantener las previsiones correspondientes a las partidas de rectificación.