Consulados chilenos en Venezuela reanudan atención en medio de normalización de relaciones

Los consulados de Chile en las ciudades venezolanas de Caracas y Puerto Ordaz reiniciaron este lunes sus operaciones tras dos años cerrados debido al congelamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

«Estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela», dijo el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, refiere EFE.

La reapertura de los consulados comenzó este lunes con la entrega de los primeros pasaportes y cédulas de identidad a chilenos residentes en Venezuela.

El próximo 26 de octubre, se iniciará la atención al público con cita previa para realizar otros trámites además de los documentos de identidad, como actos notariales (autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder) e inscripciones consulares, indicó la Cancillería en un comunicado.

«Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela», añadió el canciller.

El pasado julio, Chile y Venezuela acordaron establecer una hoja de ruta para el restablecimiento de relaciones bilaterales, congeladas desde 2024. El Gobierno de José Antonio Kast ha reiterado en varias ocasiones que el restablecimiento de relaciones consulares es «esencial» para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares en vuelos hacia Caracas, lo cual fue una de sus promesas de campaña.

La reapertura de los consulados chilenos ocurre un mes después de que Kast se reuniera con la presidenta Delcy Rodríguez, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.