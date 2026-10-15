Chile reabrirá sus consulados en Venezuela tras casi dos años de suspensión / Foto: redes sociales
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Consulados de Chile en Venezuela reabrirán parcialmente el próximo 19 de octubre

Las sedes de Caracas y Puerto Ordaz retomarán servicios consulares de forma progresiva, con trámites de identidad disponibles desde el 26 de octubre

Ariadna Eljuri
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El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció este jueves el reinicio de funciones de sus consulados ubicados en Caracas y Puerto Ordaz, de manera parcial, a partir del próximo lunes.

A través de un comunicado, publicado en su portal web, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, en esa fecha, «se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites».

De igual forma, indicó que desde el 26 de octubre, los consulados de Caracas y Puerto Ordaz habilitarán trámites de identidad, actos notariales e inscripciones consulares.

En sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, calificó el hecho como una «muy buena noticia» y afirmó que esta medida beneficiará a más de 25.000 chilenos residenciados en el país.

«Desde el 19 de octubre, los consulados de Caracas y Puerto Ordaz reanudarán su atención progresivamente para dar protección y servicios a más de 25.000 compatriotas. Un paso más hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela», expresó.

A finales de julio, ambos países iniciaron una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales.

En una primera etapa ambos países acordaron reactivar relaciones consulares como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos diplomáticos.

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