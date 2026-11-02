Los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en la carretera La Yaguara – El Junquito, en Caracas, registran avances en dos puntos de intervención, como parte de las labores destinadas a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en la región capital

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, donde se detalló que los equipos técnicos se mantienen desplegados en la parroquia El Junquito, municipio Libertador.

De acuerdo con el reporte, en el kilómetro 3 y aproximadamente 300 metros más, se registra un 78% de avance en la construcción del sistema de micropilotes conectados mediante una viga de amarre, trabajos orientados a la estabilización de este tramo de la carretera.

De igual forma, en la progresiva de 3 kilómetros y 580 metros, las labores de atención de la falla de borde alcanzan un 58% de ejecución.

Los trabajos comprenden el descabezado de pilotes, la colocación de acero de refuerzo y la compactación de la zona.