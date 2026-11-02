Convenio TSJ-Unicef fortalece el sistema de justicia para adolescentes

Como parte del programa de cooperación entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se inició un programa de capacitación dirigido a 30 jueces y juezas del Área Metropolitana de Caracas, especializados en protección y responsabilidad penal del adolescente.



Esta iniciativa forma parte del plan de trabajo TSJ-Unicef 2026-2027 y tiene como propósito consolidar conocimientos y herramientas que contribuyan a una administración de justicia más eficiente, con énfasis en el debido proceso, la protección integral y la finalidad socioeducativa de la justicia penal adolescente, refiere el TSJ en sus redes sociales.

La capacitación busca fortalecer las competencias de los operadores de justicia para garantizar una atención especializada, respetuosa de los derechos humanos y orientada al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

La actividad, que se desarrolló en el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con la presencia del magistrado Elías Rubén Bittar Escalona, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social; la magistrada Carmen Marisela Castro Gilly, presidenta de la Sala de Casación Penal; Ana Catalina Fernández, jefa de la Sección de Protección de la Niñez de Unicef; la licenciada Delia Martínez, oficial de Unicef Venezuela; la doctora Zulay Bravo, jueza rectora del Área Metropolitana de Caracas y coordinadora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Ninoska Rodríguez, directora de Postgrado de la Facultad de Derecho; y el profesor Miguel Goncalves, director del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello.